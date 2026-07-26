Congreso solicita informe de seguridad para garantizar la posesión de Abelardo de la Espriella en Cauca

El Senado de la República inició la revisión de las condiciones de seguridad para la sesión del Congreso en la que está prevista la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, el próximo 7 de agosto en el departamento del Cauca.
Hay que tener en cuenta que la seguridad en el Cauca atraviesa una crisis marcada por más de 11 masacres en lo corrido del año. Eso sin contar ataques con explosivos y presencia de múltiples grupos armados ilegales, lo que lo convierte en el departamento más violento del país.
Con el propósito de conocer el panorama de seguridad, Diego Alejandro González, secretario general del Senado, remitió comunicaciones oficiales al general Hugo Alejandro López Barreto, comandante general de las Fuerzas Militares; al general Royer Gómez Herrera, comandante del Ejército Nacional; y al general William Oswaldo Rincón, director general de la Policía Nacional, para conocer si existen las condiciones necesarias que permitan desarrollar el acto con todas las garantías de seguridad.
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Las misivas fueron enviadas el 24 de julio de 2026 por instrucción del presidente del Congreso y hacen referencia al traslado aprobado de la sede del Congreso al departamento del Cauca para la sesión en la que se realizará la posesión presidencial.
Se debe tener en cuenta que recientemente el Senado aprobó que la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella se realice en el departamento del Cauca, y no en Bogotá como es tradición.
La decisión aún debe ser ratificada por la Cámara de Representantes para que el traslado sea definitivo, mientras continúa la incertidumbre sobre la intención del presidente electo de posesionarse en una guarnición militar.