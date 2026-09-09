iPhone 18 Pro, Pro Max y iPhone Duo: ¿cuánto podrían costar en Colombia?

El nuevo iPhone ya tiene precio. Apple presentó este miércoles 9 de septiembre los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, además del iPhone Duo, su primer teléfono plegable. Los nuevos dispositivos llegan con mejoras en cámara, batería, rendimiento e inteligencia artificial, pero también con un aumento de US$100 frente a la generación anterior. El iPhone 18 Pro de 256 GB parte de US$1.199, que equivalen aproximadamente a 4 millones de pesos, mientras que el iPhone 18 Pro Max de 256 GB comienza en US$1.299, unos 5 millones de pesos. Entérese: La nueva era de Apple: todo lo que debe saber del iPhone plegable y su nuevo chip A20

Esas cifras corresponden a una conversión de referencia del precio estadounidense. Están lejos de ser los precios que pagará un comprador en Colombia, porque al valor convertido se suman impuestos, costos de importación, distribución y la estrategia comercial para el mercado nacional. Pero, ¿cuánto podrían costar los iPhone 18 en Colombia? Para aproximarse al precio colombiano, hay que mirar cuánto costó la generación anterior en el país: el iPhone 17 Pro de 256 GB llegó a Colombia por alrededor de $6.449.000, mientras que el iPhone 17 Pro Max de 256 GB comenzó en unos $6.999.000. En otras noticias: La IA podría matarnos en una década: la dura advertencia de investigador de OpenAI y Anthropic luego de renunciar Si se mantiene una relación similar entre los precios en años anteriores de Estados Unidos y Colombia y se tiene en cuenta el aumento de US$100 anunciado por Apple, la proyección sería la siguiente:

¿Por qué es más difícil calcular su precio?

Las primeras aproximaciones para Colombia ubican el iPhone 18 Pro de 256 GB entre $7,0 y $7,6 millones, mientras que el iPhone 18 Pro Max de 256 GB podría costar entre $7,5 y $8,5 millones. En el caso del iPhone Duo, la estimación es más incierto porque se trata del primer teléfono plegable de Apple y no existe un modelo anterior de la compañía que permita establecer una comparación directa con el mercado colombiano. Su precio de entrada en Estados Unidos es de US$1.999, su valor en el país podría superar los 10 millones de pesos y tendrá configuraciones de hasta 2 TB. Ojo, estos rangos son una estimación y no corresponden todavía al precio oficial para Colombia. Lo que sí está confirmado es que los equipos podrán comprarse el 18 de septiembre, con pedidos anticipados a partir del sábado 12 de septiembre. Le puede interesar: Un colombiano necesita trabajar 98 días para comprarse un iPhone 17 Pro

¿Por qué Apple subió US$100 el precio?

El periodista Mark Gurman había anticipado que Apple asumiría parte del aumento de costos para evitar trasladarlo completamente al consumidor. La escasez y el encarecimiento de componentes de memoria han presionado los precios de otros productos tecnológicos durante este año. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El aumento, además, no se limita a la configuración básica. Apple incorporó por primera vez una opción de 2 TB para los modelos Pro, por lo que las versiones de mayor almacenamiento tendrán precios considerablemente más altos. Siga leyendo: ¿Quiere un iPhone pero no puede pagarlo completo? Apple permitirá adquirirlo con pagos mensuales

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuánto costará el iPhone 18 Pro en Colombia? El precio oficial del iPhone 18 Pro en Colombia todavía no ha sido anunciado. Con base en el precio de la generación anterior y la diferencia entre los mercados, las primeras estimaciones ubican el modelo de 256 GB entre $7,0 y $7,6 millones. ¿Por qué el iPhone 18 Pro es más caro que el iPhone 17 Pro? El precio inicial del iPhone 18 Pro aumenta US$100 frente a la generación anterior en Estados Unidos. El incremento ocurre en un contexto de mayores costos de componentes, aunque Apple no necesariamente traslada todo ese aumento al consumidor. ¿Cuándo se podrá comprar el iPhone 18 Pro en Colombia? El lanzamiento internacional contempla pedidos anticipados desde el 12 de septiembre y disponibilidad desde el 18 de septiembre en los mercados anunciados.