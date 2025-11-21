Medellín dispara su crecimiento internacional: inversión sube 266% y la cooperación global pone los ojos en la ciudad

El último año le dejó a Medellín una radiografía contundente para su economía. La ciudad se volvió a meter en el radar global de los negocios y la cooperación.
No es un slogan, son números. En 2025, la capital antioqueña creció cerca de un 266% en inversión nacional y extranjera, un salto que se siente tanto en dólares como en empleos creados.
La Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana (ACI Medellín) cerró el año con resultados sin precedentes. Mientras en 2024 la ciudad había gestionado US$150 millones y cerca de 1.759 empleos, en 2025 la cifra se disparó a más de US$400 millones y 11.211 empleos.
Es decir, más del doble de recursos y más de cinco veces los puestos de trabajo.
El empuje vino de sectores como tecnología, industrias creativas, infraestructura y comercio, con capital de Estados Unidos, Colombia, Brasil y Francia. Todo en un ambiente político que buscó consolidar a Medellín como un destino estable, innovador y competitivo.
