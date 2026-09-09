¿Cómo hacer rendir más la plata en Medellín, donde la inflación es la más alta del país? Expertos explican

Una familia paisa que gastaba dos millones hace un año en comida, ahora tiene que completar unos $141.000 más para asegurar una canasta similar. Y es que el bolsillo de los hogares de Medellín enfrenta una presión que no necesariamente se nota en una sola compra, pero que puede acumularse durante el año.
En agosto, la ciudad registró una inflación anual de 7,07%, la más alta entre las 23 ciudades analizadas por el Dane.
Se trata de una aproximación elaborada por Crowe Co a partir del comportamiento del índice y no de un cálculo exacto para todos los hogares.
Para Ricardo López, socio de la oficina de Medellín de Crowe Co, uno de los principales errores al interpretar estos datos es confundir una menor variación mensual con una reducción del costo de vida. “Una cifra mensual más baja no quiere decir que el costo de vida haya disminuido. Significa que continuó aumentando, pero a menor velocidad”.
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