Si la inflación en Colombia sigue con el ritmo que viene, y que en noviembre llegó al 12,53%, sin duda le seguirá pasando factura al bolsillo de los colombianos, y más para el próximo año. Además de los alimentos de la canasta básica familiar, un gasto que también será afectado será el del arriendo.

Ante el incremento, la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas) pidió a los propietarios de inmuebles arrendados que no se excedan el tope en los cánones de arriendo con este aumento de precios y sugirió que se llegue a un acuerdo entre el arrendatario y el arrendador, para que el incremento no sea tan alto y no se vean tan perjudicadas ambas partes. Según el gremio, el incremento no debería ser mayor al 12%.