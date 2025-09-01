Reforma tributaria: Petro busca poner a iglesias a pagar impuesto de renta

La reforma tributaria del gobierno del presidente Gustavo Petro propone que las iglesias en Colombia empiecen a pagar impuesto de renta, según quedó consignado en el proyecto de ley radicado este lunes en el Congreso.
Las iglesias o confesiones religiosas que obtengan ingresos provenientes del desarrollo de actividades mercantiles, dice la reforma, serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios del régimen ordinario sobre dichas rentas.
En ese entendido, deberán separar sus ingresos, costos, gastos y patrimonio de las actividades que mantienen el tratamiento de no sujeto al impuesto sobre la renta.
Cifras extraoficiales indican que, hoy, las iglesias generar no millones, sino billones de pesos, que es justamente la operación que el Gobierno Nacional busca gravar.
