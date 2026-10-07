Consejo de Estado pone límites a los grandes aumentos en impuesto predial

El Consejo de Estado anuló una disposición incluida en un acuerdo del Concejo Municipal de Garzón, Huila, relacionada con los límites aplicables al incremento del impuesto predial.
El impuesto predial es un cobro que realizan las alcaldías a los propietarios de casas, apartamentos, locales, oficinas, terrenos y otros inmuebles. Generalmente se paga cada año y su valor depende, entre otros factores, del avalúo catastral, que corresponde al valor registrado oficialmente para cada propiedad.
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Los recursos obtenidos mediante este impuesto son utilizados por los municipios para financiar servicios, obras y otras necesidades públicas.