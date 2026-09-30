Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Aumentar la edad de jubilación e igualarla entre hombres y mujeres: la propuesta del presidente de la Corte Suprema

El presidente del alto tribunal advirtió que la caída en la natalidad y el envejecimiento poblacional exigen reajustes parámetros en el sistema pensional y la búsqueda de nuevas fuentes tributarias de financiación.

  • Las mujeres pueden recibir pensiones más bajas debido a menores ingresos y a interrupciones en sus trayectorias laborales que reducen las semanas cotizadas. Foto: Robinson Sáenz Vargas
    Las mujeres pueden recibir pensiones más bajas debido a menores ingresos y a interrupciones en sus trayectorias laborales que reducen las semanas cotizadas. Foto: Robinson Sáenz Vargas
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
bookmark

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, planteó la necesidad de abrir una discusión nacional para modificar los parámetros centrales del sistema pensional colombiano, incluyendo el incremento en la edad de jubilación y la unificación de este requisito entre hombres y mujeres. Según el magistrado, la combinación de transformaciones demográficas, altos índices de informalidad y limitaciones de caja exige adaptar las reglas de retiro para asegurar la sostenibilidad financiera del modelo en el mediano y largo plazo.

En Colombia, la edad para acceder a la pensión de vejez continúa en 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres. El último cambio en estas edades comenzó a aplicarse en 2014, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 797 de 2003, que elevó los requisitos desde los 55 y 60 años, respectivamente.

Entérese: Asofondos critica reforma pensional y reclama cambios “cuanto antes”

Dentro de los ajustes formulados, Lenis argumentó que elevar la edad de pensión permitiría equilibrar las finanzas del sistema sin recurrir al aumento de las semanas requeridas ni a un incremento en el porcentaje de cotización de los trabajadores. Asimismo, sostuvo que la brecha actual en las condiciones de retiro entre géneros puede resultar perjudicial para las mujeres, ya que periodos de cotización más cortos se traducen en mesadas finales inferiores: “Para avanzar en la equidad las mujeres deberían tener la misma edad para pensionarse que los hombres”, manifestó el magistrado.

Durante una entrevista concedida a Blu Radio, el presidente del alto tribunal explicó los fundamentos de su propuesta y analizó la coyuntura crítica que atraviesa el esquema pensional en el país. En el diálogo periodístico se evaluaron las presiones inmediatas de caja, representadas en los cinco billones de pesos necesarios para cubrir el pago de las mesadas pensionales correspondientes a noviembre y diciembre. De igual manera, se examinó la solicitud presentada por Colpensiones para postergar la entrada en vigencia de la reforma pensional —programada inicialmente para el primero de abril de 2027— hasta abril de 2028, debido a dificultades administrativas y operativas de empalme.

El análisis del magistrado sitúa la transición demográfica como uno de los factores más complejos para la estabilidad del sistema. El descenso progresivo en las tasas de natalidad reduce el número de jóvenes en edad de trabajar, mientras que el incremento continuado en la expectativa de vida extiende el periodo durante el cual el Estado o los fondos deben desembolsar las mesadas: “Al aumentar la expectativa de vida, pues aumenta el tiempo en que el sistema debería pagar la pensión”, afirmó Lenis. En ese sentido, sostuvo que “una de las medidas para prolongar y generar un efecto positivo en el sistema, positivo fiscal, es prolongar la fecha en que el sistema empieza a pagar la pensión”.

Le puede interesar: Gobierno busca asegurar $5,4 billones para garantizar el pago de pensiones de fin de año

La baja cobertura del sistema también se encuentra directamente vinculada a la informalidad laboral. Durante el conversatorio de Justicia y Ciudadanía celebrado en Cúcuta, el magistrado expuso que en esa ciudad la informalidad alcanza el 63 %, situándose por encima del promedio nacional del 55 %. Esta realidad impide que millones de personas mantengan trayectorias de aportes constantes. Al respecto, Lenis señaló que “debemos avanzar fuertemente en que la cotización a la seguridad social esté no tanto basada (...) a partir de la forma convencional del trabajo, sino en el ciudadano”. Para abordar este problema, propuso fortalecer la productividad de las microempresas, facilitar el acceso al crédito, acelerar la digitalización y simplificar los trámites normativos adaptándolos a quienes perciben ingresos variables.

Frente a las inquietudes sobre si el régimen de prima media administrado por Colpensiones opera bajo un esquema de dependencia de aportes, el presidente del tribunal enfatizó que los cambios demográficos están transformando de fondo la estructura del sistema. Por esta razón, advirtió que las cotizaciones individuales resultarán insuficientes y que será indispensable apelar a fuentes tributarias alternativas u otros mecanismos fiscales. “Cada vez es claro que el sistema no se va a financiar con las cotizaciones que están haciendo los trabajadores que están dentro del sistema”, aseveró Lenis.

Conozca: ¿Los colombianos se antojaron de tener más bebés? Nacimientos aumentaron en el primer semestre de este año

La propuesta toca la brecha entre hombres y mujeres

Colombia mantiene una diferencia de cinco años entre la edad de jubilación de mujeres y hombres. Mientras ellas pueden acceder a la pensión de vejez desde los 57 años, ellos lo hacen desde los 62.

La comparación presentada con otros países de la OCDE muestra que Colombia tiene una de las edades de jubilación femenina más bajas dentro de ese grupo, excluyendo a Turquía. El promedio de la organización es de 63,9 años para las mujeres y 64,7 para los hombres. En países como Australia, Dinamarca, Países Bajos y Noruega, la edad normal de jubilación llega a los 67 años.

Lea más: ¿Los colombianos se antojaron de tener más bebés? Nacimientos aumentaron en el primer semestre de este año

Para Lenis, igualar la edad de pensión debe analizarse junto con las condiciones que han marcado las trayectorias laborales de las mujeres. Las interrupciones en el empleo, los menores ingresos y las responsabilidades de cuidado reducen el tiempo de cotización y el dinero acumulado durante la vida laboral.

Por eso, el magistrado señaló que una eventual modificación no puede discutirse únicamente desde la edad de retiro. La reforma pensional contemplaría, además, mecanismos relacionados con el reconocimiento de semanas por cada hijo, medida que busca tener en cuenta parte de esas diferencias en las trayectorias laborales.

Su planteamiento parte de que las mujeres tienen actualmente una edad de pensión inferior a la de los hombres, pero sus trayectorias laborales también pueden registrar interrupciones que reducen las semanas cotizadas y, en consecuencia, menos valor de la mesada.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

La propuesta busca responder al aumento de la expectativa de vida, que hace que el sistema deba pagar pensiones durante más años. Iván Mauricio Lenis también relacionó la discusión con la baja natalidad y las dificultades para financiar el sistema pensional.
¿Qué relación tiene la baja natalidad con las pensiones en Colombia?
La caída de la natalidad reduce el número de jóvenes que ingresan al mercado laboral y cotizan, mientras aumenta la población de adultos mayores que requiere ingresos durante la vejez.
¿Por qué las mujeres pueden recibir pensiones más bajas en Colombia?
Las interrupciones en sus trayectorias laborales pueden hacer que acumulen menos semanas de cotización y aportes, lo que puede reducir el valor de la pensión durante la vejez.
La propuesta busca responder al aumento de la expectativa de vida, que hace que el sistema deba pagar pensiones durante más años. Iván Mauricio Lenis también relacionó la discusión con la baja natalidad y las dificultades para financiar el sistema pensional.
¿Qué relación tiene la baja natalidad con las pensiones en Colombia?
La caída de la natalidad reduce el número de jóvenes que ingresan al mercado laboral y cotizan, mientras aumenta la población de adultos mayores que requiere ingresos durante la vejez.
¿Por qué las mujeres pueden recibir pensiones más bajas en Colombia?
Las interrupciones en sus trayectorias laborales pueden hacer que acumulen menos semanas de cotización y aportes, lo que puede reducir el valor de la pensión durante la vejez.

Temas recomendados

Mujeres
Corte Suprema de Justicia
Hombres
Colombia
Vejez
Jubilación
natalidad
Envejecimiento
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form