¿Qué tanto ha crecido la expansión de Iberia hacia América Latina, y hacía Colombia?

“Este año 2023 vamos a terminar con un 26% más de capacidad hacia América con respecto a antes del Covid. No solamente ya hemos recuperado todos los asientos que teníamos, sino que estamos creciendo bastante. Es una apuesta fuerte la que tenemos por Latinoamérica en general y Colombia es de los que está muy por encima del resto”.

¿Qué significa estar por encima del resto?

“Por ejemplo, el vuelo Bogotá - Madrid, antes de la pandemia tenía 10 frecuencias semanales, este año tenemos 21 frecuencias (3 vuelos diarios). Aumentamos la capacidad en el mercado colombiano y en asientos, son aviones también más grandes y más nuevos versus a los de antes de la pandemia, estamos creciendo un 88 % año completo”.

Tocando el tema inflacionario, entendiéndolo como un fenómeno global, ¿qué efecto está teniendo sobre el costo de viajar?

“Estamos hablando de que el año pasado, 2022, la inflación anduvo por alrededor del 13%, y las economías no estaban creciendo a ese nivel.Esperamos que este año se mantenga alrededor del 8%. Esto se ha trasladado, sobre todo, al incremento en los costos de combustible y también de proveedores. Y en parte ha sido compensado por el incremento en los precios a los pasajeros que esperamos cierren aproximadamente en un 14% por encima con respecto a lo que teníamos el año pasado. Y eso ayuda a paliar una cosa versus la otra. También es cierto que veníamos saliendo de un periodo en el cual mucha gente al no poder viajar había ahorrado. La gente se gasta hoy ese dinero, felizmente, para viajar. Tras el encierro la gente ha priorizado viajar sobre otro tipo de consumo. Ambas cosas hacen que el efecto de inflación para el pasajero, aunque sea real y sea alto, no se sienta como una carga que podemos sentir en otro tipo de productos, o servicios que pagamos en nuestro día a día. La prioridad de viajar, por estudios que han hecho los emisores de tarjetas de crédito, ha pasado de estar en el top 20 de prioridad de algunos países a estar en el top 10 y hasta en el top 5”.

Tocó el tema de los altos costos del combustible, ¿cómo hace la aerolínea para que este mayor costo no se traslade al viajero o inevitablemente eso encarece los precios de los tiquetes?

“La relación entre el precio del combustible y el de los tiquetes no está siempre directamente correlacionada. Hay un desfase en el cual el precio del combustible sube de un día para otro, pero los tiquetes no suben de un día para otro. A mí me gusta decir que los precios siempre responden a oferta y demanda, porque el precio del combustible puede estar muy alto, pero si la gente no está dispuesta a pagar, no lo va a comprar o se irá con la competencia que lo tiene más bajo. El incremento del precio también lo vemos porque hay menos oferta. Tal vez no en Colombia, que es uno de los mercados en donde todo el mundo quiere volar, pero a nivel mundial todavía hay menos aviones en el aire versus antes de la pandemia. Hoy hay más demanda que oferta”.