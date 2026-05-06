Gigantes de los libros contra Mark Zuckerberg: Editoriales demandan a Meta por “piratear” su conocimiento para la IA

La batalla por quién es el dueño del conocimiento en la era de la inteligencia artificial (IA) acaba de escalar a un nuevo nivel.
Esta vez, un bloque de pesos pesados de la industria editorial, que incluye a Elsevier, Cengage, Hachette, Macmillan y McGraw Hill, presentó una demanda colectiva ante un tribunal federal de Manhattan contra Meta Platforms.
La acusación es directa contra la empresa de Mark Zuckerberg, que habría “pirateado” millones de obras protegidas para alimentar y entrenar a su modelo de lenguaje, Llama.
Según los demandantes, el gigante tecnológico no solo utilizó libros de texto y artículos científicos, sino también novelas de gran éxito comercial para que su IA aprenda a responder como un humano.
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