Gigantes de los libros contra Mark Zuckerberg: Editoriales demandan a Meta por “piratear” su conocimiento para la IA

La batalla por quién es el dueño del conocimiento en la era de la inteligencia artificial (IA) acaba de escalar a un nuevo nivel. Esta vez, un bloque de pesos pesados de la industria editorial, que incluye a Elsevier, Cengage, Hachette, Macmillan y McGraw Hill, presentó una demanda colectiva ante un tribunal federal de Manhattan contra Meta Platforms. La acusación es directa contra la empresa de Mark Zuckerberg, que habría “pirateado” millones de obras protegidas para alimentar y entrenar a su modelo de lenguaje, Llama. Según los demandantes, el gigante tecnológico no solo utilizó libros de texto y artículos científicos, sino también novelas de gran éxito comercial para que su IA aprenda a responder como un humano. Puede leer: Las ‘bodegas’ del mundo tech: OpenAI, Palantir y otros financian influencers para promover la IA gringa

¿Innovación o piratería a gran escala?

La demanda, en la que también participa el reconocido autor Scott Turow, sostiene que Meta utilizó sitios de descarga ilegal y repositorios “piratas” para obtener el material. “La infracción a gran escala de Meta no es un avance para el progreso público; la IA nunca se materializará adecuadamente si las empresas tecnológicas dan prioridad a los sitios piratas por encima de la erudición y la imaginación”, afirmó Maria Pallante, presidenta de la Asociación Estadounidense de Editores. Entre los títulos citados específicamente como material de entrenamiento no autorizado se encuentran: -La quinta estación, de N.K. Jemisin. El robot salvaje, de Peter Brown. -Millones de artículos científicos y libros de texto especializados de Elsevier y McGraw Hill. Entérese: El hombre que ayudó a entrenar ChatGPT habló en Medellín sobre el futuro del trabajo

El impacto económico: la sombra de los 1.500 millones de dólares

Para los analistas de economía digital, este litigio no es solo una pelea por principios, sino una cuestión de miles de millones de dólares. El antecedente más cercano es el caso Anthropic, en el 2025, cuando la empresa respaldada por Amazon y Google aceptó pagar 1.500 millones de dólares para cerrar una demanda similar. Este acuerdo se ha convertido en el termómetro para medir el riesgo financiero que corre Meta. Si el tribunal falla en contra de la matriz de Facebook e Instagram, las indemnizaciones podrían ser astronómicas, considerando que procesos previos documentaron que empleados de la firma habrían descargado cerca de 82 terabytes de material presuntamente ilegal de bibliotecas como LibGen y Anna’s Archive.

La defensa de Meta: el escudo del “Uso Legítimo”

A pesar de la presión legal, Meta no se ha quedado de brazos cruzados. Un portavoz de la compañía aseguró que la IA es un motor de productividad y creatividad que beneficia a toda la sociedad. En ese orden, Meta argumenta que entrenar modelos de IA con material protegido califica como “uso legítimo” (fair use), ya que la tecnología crea algo “nuevo y transformador”. “Lucharemos esta demanda con firmeza”, declaró la empresa tras conocerse el recurso en Manhattan. Este caso se suma a una lista creciente de enfrentamientos legales donde artistas visuales, medios de comunicación y autores buscan que las “Big Tech” como OpenAI y Anthropic paguen licencias por el uso de sus contenidos, redefiniendo el futuro económico de la propiedad intelectual en el mundo digital. Además: “Estaba en shock, era claramente yo”: IA está usando rostros sin consentimiento para crear personajes de series web

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