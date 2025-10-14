x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Colombia rompe récord histórico: cada persona consume un huevo diario en promedio, según Fenavi

Colombia alcanzó un nuevo récord con un consumo anual promedio de 365 huevos por persona, reflejo del crecimiento del sector avícola. ¿Cuál es el impacto económico?

  • Además del crecimiento en consumo y producción, el huevo se consolida como la proteína más accesible para los hogares. FOTO: Manuel Saldarriaga.
    Además del crecimiento en consumo y producción, el huevo se consolida como la proteína más accesible para los hogares. FOTO: Manuel Saldarriaga.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 7 horas
bookmark

La buena noticia llegó el pasado Día Mundial del Huevo, que se celebra cada segundo viernes de octubre desde 1996.

Según cifras recientes de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), el país alcanzó un récord histórico de consumo: 365 huevos per cápita al año, lo que equivale a uno por persona, cada día.

Esto quiere decir que en el país se está consumiendo 365 huevos per cápita”, explicó Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de Fenavi, quien destacó que este es un logro que refleja la confianza del consumidor colombiano y la resiliencia del sector avícola.

Puede leer más: “Colombia es el tercer país del mundo donde más se consume huevo”: Fenavi

El salto del consumo de huevo en Colombia ha sido vertiginoso. En 2014, cada colombiano consumía 198 huevos al año; hoy, esa cifra casi se ha duplicado, llegando a 365 unidades, lo que representa un aumento del 84% en una década.

En paralelo, la producción pasó de 12.000 millones de unidades a 19.500 millones, impulsada por mejoras en infraestructura, sanidad animal, sostenibilidad ambiental y eficiencia productiva.

La buena noticia también la confirmó Ricardo Rueda Pinilla, presidente de la junta directiva de Fenavi Santander, durante la conmemoración nacional del gremio, en la que se resaltó que la producción nacional superará los 19.500 millones de unidades en 2025, con un crecimiento del 7,7% frente al año anterior.

Para el 2026, el sector espera estabilizarse con un aumento marginal del 0,2%.

Para celebrar este logro, Fenavi presentó la serie documental “Detrás del Cascarón”, una producción realizada junto a la reconocida chef Leonor Espinosa, ganadora del premio a la Mejor Chef del Mundo en 2022.
Para celebrar este logro, Fenavi presentó la serie documental “Detrás del Cascarón”, una producción realizada junto a la reconocida chef Leonor Espinosa, ganadora del premio a la Mejor Chef del Mundo en 2022.

Colombia, entre los tres mayores consumidores de huevo del mundo

El logro posiciona a Colombia entre los tres países con mayor consumo de huevo del planeta, solo detrás de México y Japón, consolidando a esta proteína como un pilar fundamental de la dieta nacional.

El presidente de Fenavi subrayó que “el huevo forma parte del consumo diario de los colombianos, una muestra del impacto que tiene este alimento en la nutrición, la economía familiar y la producción agropecuaria del país”.

El sector avícola colombiano opera actualmente en 657 municipios, genera miles de empleos formales y se ha convertido en un actor clave en la seguridad alimentaria nacional, gracias a su capacidad productiva y sostenibilidad, recalcó Fenavi.

Entérese: Costo de vida en Medellín sigue por encima del promedio nacional: restaurantes y educación, lo que más subió

Santander se mantiene como el epicentro avícola del país. Según Rueda Pinilla, el departamento concentra entre el 20% y el 25% de la producción nacional, con más de 1.000 granjas dedicadas a la producción de huevo y pollo.

“La agricultura nació en el departamento de Santander”, recordó el dirigente gremial, enfatizando que la avicultura se ha convertido en “el motor de la economía agropecuaria del departamento, sin lugar a dudas”.

Cifras de exportación avícola colombiana

El avance no solo se traduce en cifras de producción, sino también en exportaciones. Desde marzo de 2024 hasta la fecha, Colombia ha exportado 149 contenedores con 38 millones de huevos en cáscara al Caribe, generando ingresos por más de 4,8 millones de dólares.

Según Fenavi, los principales destinos son México, Perú, Venezuela y el Caribe, mientras que los ovoproductos colombianos (como huevo líquido o en polvo) ya llegan a Bahamas, Curazao y otras islas del Caribe.

Actualmente se gestionan nuevos mercados en Estados Unidos, Japón y Haití, lo que amplía la ruta internacional del producto.

Le puede interesar: ¡Histórico! Colombia exporta pollo a Japón por primera vez, ¿cómo se logró?

Aparte de los envíos de huevo al Caribe, una empresa del departamento, Casalca, realizó la primera exportación de pollo colombiano a Japón, un hito que marca la entrada a uno de los mercados más exigentes del mundo.

Temas recomendados

Producción agrícola
Consumidores
Alimentación
Agro
Consumo hogares
alimentos
Fenavi
Pollo
Huevo
Colombia
Santander
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida