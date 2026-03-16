Hot Sale Colombia 2026: encuentre vuelos baratos y descuentos de hasta 70% en viajes, tecnología y moda

El comercio electrónico en Colombia vive uno de sus momentos más intensos del año con la llegada del Hot Sale Colombia 2026, una jornada digital que se realiza entre el 16 y el 20 de marzo y que reúne a más de 80 marcas con promociones en diferentes categorías.
Durante estos cinco días, los consumidores podrán encontrar descuentos, facilidades de pago y beneficios especiales en sectores como tecnología, moda, electrodomésticos, turismo, belleza y hogar.
La iniciativa busca dinamizar las ventas en línea en Colombia y seguir ampliando la adopción del comercio electrónico entre los colombianos.
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Según datos del sector, el comercio electrónico en Colombia ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, impulsado por la expansión de los pagos digitales, mejoras en logística y una mayor confianza de los consumidores en las compras por internet.
Eventos como el Hot Sale suelen generar picos de tráfico en plataformas digitales y un aumento significativo en las ventas, además de abrir nuevas oportunidades para que las empresas fortalezcan su relación con los compradores.
Para la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, este tipo de eventos son clave para fortalecer el ecosistema digital del país. “La jornada se ha consolidado como una de las más relevantes para el comercio electrónico en Colombia, porque no solo impulsa las ventas digitales, sino que también fortalece la confianza de los consumidores y promueve la participación de más empresas en el ecosistema”, afirmó María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva del gremio.