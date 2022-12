Precios para armar la pinta

“Uno entiende el reclamo de los productores nacionales, pero sin esta mercancía, seguramente, muchos padres de familia no tendrían la forma de comprar los estrenes sabiendo que este año ha sido tan duro para todo el mundo”, aseguró el guía.

Para los que quieren más

Lógicamente, hay personas con más poder adquisitivo que no están preocupadas por los precios. Y si usted creía que en El Hueco no hay tiendas para este perfil, se equivoca. Una de ellas se llama Speed One, cuyo propietario, Freddy Yepes, viaja a EE. UU. y compra prendas de esas marcas con mayor abolengo en el mercado.

“El 70% de la mercancía en esta tienda es para hombre, 30% para mujer. Tengo camisas cuello redondo desde $170.000 hasta $250.000; tipo Polo de cuello desde 250.000 hasta $300.000; camisas de $250.000, en promedio, y jeans de $300.000. Nosotros hemos sacrificado el margen de utilidad para no afectar a nuestros compradores”, dijo Freddy.

El Hueco es un micro universo que resume todas esas teorías clásicas de oferta y demanda: un caminante perfectamente puede pasar de una exhibición con marcas muy costosas, a una con productos menos rimbombantes, pero cumplidores.

“Bodega de jeans, a la orden. Dama, buenos días: ¿está buscando la ropita pa’l 24?, bien pueda que acá le colaboramos”, así les habla Raiderson Marcano a las mujeres que pasan por Carabobo y que tienen actitud de posibles compradoras.