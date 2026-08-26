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Grupo Argos lanza oferta de $100.000 millones para recomprar acciones

El holding de infraestructura lanzó una oferta de hasta $100.000 millones para readquirir acciones ordinarias y preferenciales, como parte de ACE 1.0 para accionistas en bolsa.

  • Coincidiendo con el anuncio de adquisición de acciones de Grupo Argos, el precio de la especie ordinaria ganaba 5,5% en la bolsa. FOTO cortesía BVC
    Coincidiendo con el anuncio de adquisición de acciones de Grupo Argos, el precio de la especie ordinaria ganaba 5,5% en la bolsa. FOTO cortesía BVC
El Colombiano
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hace 4 horas
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Grupo Argos publicó este miércoles un aviso de oferta mediante el cual formalizó su intención de readquirir acciones ordinarias y preferenciales por un monto máximo agregado de $100.000 millones.

La operación se realizará por primera vez a través del mecanismo independiente administrado por la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y complementará las readquisiciones que la compañía ya viene ejecutando mediante los sistemas transaccionales de la bolsa.

La oferta hace parte de ACE 1.0, Argos Convergence Effort, programa anunciado el pasado 5 de agosto por Grupo Argos con el objetivo de acelerar la generación, captura y transferencia de valor para sus accionistas y contribuir a que el precio de mercado de la compañía converja hacia su valor fundamental.

El programa ACE 1.0 está estructurado en tres frentes de trabajo: la excelencia operacional en los negocios; la consolidación del negocio de gestión de activos y del papel de Grupo Argos como asignador de capital; y la aceleración del programa de readquisición de acciones.

Precisamente, en este último frente la compañía se propuso desplegar $500.000 millones durante los próximos 12 meses, con flexibilidad para utilizar tanto los sistemas transaccionales de la BVC como el mecanismo independiente.

La nueva oferta por hasta $100.000 millones constituye, de esta manera, un nuevo paso en la ejecución de esa estrategia.

“Nos propusimos acelerar la readquisición e incorporar el mecanismo independiente para ampliar nuestra capacidad para avanzar con disciplina y flexibilidad. Mantenemos la convicción de que existe una brecha relevante entre el precio de mercado de nuestras acciones y el valor fundamental de Grupo Argos y, en las condiciones actuales, consideramos que la readquisición representa la alternativa más atractiva de asignación de capital”, afirmó Felipe Aristizábal, CFO de Grupo Argos.

¿Cómo funcionará la oferta de acciones de Grupo Argos?

La operación se desarrollará mediante la modalidad de construcción de libro de ofertas (book building), mecanismo que permitirá determinar el precio de readquisición tanto para las acciones ordinarias como para las preferenciales.

Los accionistas interesados podrán presentar, a través de la sociedad comisionista de bolsa de su elección, una postura en la que indiquen la especie y el número de acciones que desean vender, además del precio al que estarían dispuestos a hacerlo.

Podrán participar los titulares de acciones ordinarias y preferenciales de Grupo Argos que estén debidamente inscritos como accionistas en el libro de registro de acciones administrado por Deceval a las 00:00 horas del miércoles 26 de agosto de 2026.

El periodo de recepción de aceptaciones comenzará este jueves 27 de agosto, primer día hábil bursátil siguiente a la publicación del aviso, y tendrá una duración de tres días hábiles.

Durante esas jornadas se recibirán ofertas entre las 8:30 a. m. y las 3:00 p. m.

Una vez concluido el periodo de recepción de posturas, Grupo Argos determinará el precio de readquisición correspondiente a cada especie de acción y el monto máximo que comprará de cada una, teniendo en cuenta la composición de los libros de ofertas y las condiciones del mercado al momento de la adjudicación.

BVC adjudicará las acciones y Grupo Argos pagará de contado

La Bolsa de Valores de Colombia realizará la adjudicación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la finalización del periodo de recepción de posturas.

El pago de las acciones adjudicadas será de contado y se efectuará en pesos colombianos. La liquidación tendrá lugar el día hábil bursátil siguiente a la fecha de adjudicación.

Durante el periodo de recepción de aceptaciones, Grupo Argos suspenderá temporalmente las readquisiciones que realiza a través de los sistemas transaccionales de la BVC.

Para esta operación, Valores Bancolombia actuará como la Sociedad Comisionista de Bolsa de Grupo Argos.

La readquisición de acciones es uno de los avances recientes del programa ACE 1.0. La estrategia también contempla medidas relacionadas con la gestión y monetización de activos de la compañía.

Entre los avances mencionados por Grupo Argos está la inclusión de la acción preferencial en los índices MSCI Emerging Markets y FTSE Russell, lo que amplía su presencia en referentes utilizados por inversionistas institucionales.

A esto se suma la aceleración de la monetización de activos en Pactia y en el Negocio de Desarrollo Urbano, dentro de la estrategia de gestión de activos y asignación de capital.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuánto dinero destinará Grupo Argos a la readquisición de acciones?
Grupo Argos lanzó una oferta por hasta $100.000 millones para readquirir acciones ordinarias y preferenciales. Esta operación hace parte de un programa que contempla destinar $500.000 millones durante los próximos 12 meses a la recompra de títulos.
¿Cómo pueden participar los accionistas en la oferta de Grupo Argos?
Los accionistas interesados podrán presentar sus posturas a través de la sociedad comisionista de bolsa de su elección, indicando qué tipo y cantidad de acciones desean vender y el precio al que están dispuestos a hacerlo. La recepción de ofertas comenzará el 27 de agosto de 2026 y se extenderá durante tres días hábiles, entre las 8:30 a. m. y las 3:00 p. m.
¿Qué es ACE 1.0 y qué busca Grupo Argos con este programa?
ACE 1.0, Argos Convergence Effort, es el programa anunciado por Grupo Argos para acelerar la generación y transferencia de valor a sus accionistas. Incluye acciones de eficiencia operacional, gestión de activos y una mayor velocidad en la readquisición de acciones, con el propósito de contribuir a que el precio de mercado converja hacia el valor fundamental de la compañía.

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