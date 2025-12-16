Grupo Argos elige junta directiva y remueve la representación de Sura

Grupo Argos celebró hoy una asamblea extraordinaria de accionistas, para elegir una nueva junta directiva, dejando por fuera la representación que por más de cuatro décadas tuvo en ese órgano de administración el Grupo Sura. El pasado 1° de diciembre, el accionista Mechi S.A.S. postuló formalmente a los candidatos para integrar la junta directiva de Grupo Argos, para que fueran considerados en la asamblea extraordinaria convocada para este 16 de diciembre, que tuvo un quorum de 70,03%. La plancha presentada incluyó cuatro candidatos independientes: Miguel Heras Castro, Joaquín Losada Fina, Juan Guillermo Castañeda Regalado y Jaime Alberto Palacio Botero; y tres candidatos patrimoniales: David Yanovich Wancier, Claudia Betancourt Azcárate y Ana Cristina Arango Uribe, quienes asumirán el próximo 1° de enero. Entérese: ¡No hubo acuerdo! Salario mínimo sigue sin consenso entre empresarios y sindicatos En la misma proposición, el accionista planteó que los honorarios aprobados para el periodo actual de la junta directiva continuaran sin modificación hasta la finalización del mismo, iniciativa que también fue acogida.

Aval del Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo

De acuerdo con los documentos corporativos de Grupo Argos, el Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo evaluó la información y los soportes de todos los candidatos postulados, los cuales fueron adjuntados conforme a lo exigido por el Artículo 45 de los Estatutos Sociales de la compañía. Tras el análisis, el Comité concluyó que los siete candidatos cumplen con los perfiles definidos, los criterios de selección y no están incursos en causales de inelegibilidad previstas en la normativa interna de la sociedad. Asimismo, certificó que Miguel Heras, Joaquín Losada, Juan Guillermo Castañeda y Jaime Alberto Palacio cumplen con los criterios de independencia establecidos tanto en la Ley como en el Código de Buen Gobierno de Grupo Argos.

Perfiles de los miembros independientes

Miguel Heras Castro

Economista con especialización en Finanzas y Ciencias Políticas de la Universidad de Pensilvania, basado en Panamá. Es fundador y Managing Partner de MKH Capital Partners, firma de private equity enfocada en infraestructura, energía, servicios financieros y comunicaciones en América Latina. Su trayectoria combina gestión pública y liderazgo empresarial. Fue Ministro y Viceministro de Economía y Finanzas de Panamá entre 1994 y 1998, período en el que lideró procesos de privatización y apertura comercial.

Joaquín Losada Fina

Administrador de Empresas de la Universidad de Oglethorpe, basado en Cali. Es presidente de Fanalca, conglomerado industrial y de servicios con más de 30.000 empleados y operaciones en varios países. Ha liderado negocios en transporte masivo, acueductos, reciclaje, autopartes y manufactura, con énfasis en expansión internacional, eficiencia operativa y alianzas estratégicas.

Juan Guillermo Castañeda Regalado

Ingeniero Industrial de la Universidad Javeriana con maestría en Administración Industrial de la Universidad de Purdue, basado en Fort Lauderdale, Estados Unidos. Ha sido CEO en la industria de empaques y desarrolló su carrera en Smurfit Westrock, donde lideró transacciones de fusiones y adquisiciones orientadas al crecimiento estratégico y la expansión regional.

Jaime Alberto Palacio Botero

Miembro de la junta directiva de Grupo Argos desde 2024. Administrador de Negocios de la Universidad Eafit, con formación en mercadeo de la Universidad de Pensilvania, basado en Medellín. Es gerente general de Coldeplast y Microplast y cuenta con amplia experiencia en juntas directivas de compañías emisoras de valores en Colombia.

David Yanovich Wancier

Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes con maestría en Economía del London School of Economics, basado en Bogotá. Es socio fundador de Cerrito Capital, firma especializada en banca de inversión y consultoría en infraestructura y energía. Fue miembro de la junta directiva de Celsia entre abril de 2015 y noviembre de 2022.

Claudia Betancourt Azcárate

Integrante de la junta directiva de Grupo Argos desde 2018. Economista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, basada en Cali. Actualmente es gerente general de Amalfi S.A.S. y cuenta con experiencia en los sectores financiero, de riesgos, cemento y energía. Fue miembro de la junta directiva de Cementos Argos entre 2009 y 2018.

Ana Cristina Arango Uribe

Miembro de la junta directiva de Grupo Argos desde 2009. Ingeniera Civil de la Universidad Eafit, con maestría en Administración de la Universidad de los Andes, basada en Medellín. Posee amplia experiencia en los sectores financiero, de riesgos y cemento, y participa en juntas directivas de compañías privadas en el país.

Continuidad y gobierno corporativo

Con la elección de esta junta directiva, Grupo Argos ratifica su apuesta por un órgano de gobierno con experiencia diversa en sectores clave como infraestructura, energía, finanzas, industria y sostenibilidad, al tiempo que mantiene la política de honorarios vigente hasta el cierre del periodo, en línea con las prácticas de buen gobierno corporativo de la compañía. Con esta movida quedaron designados los miembros de junta que reemplazarán a Ricardo Jaramillo, presidente de Grupo Sura, y Juana Francisca Llano, presidenta de Suramericana, luego del descruce accionario que tuvo lugar este año y que puso fin al llamado enroque que existió entre Sura y Argos por más de 40 años.

Vale anotar que una de las expectativas del mercado circulan alrededor de quién reemplazará en la presidencia de Grupo Argos a Jorge Mario Velásquez, toda vez que desde finales de junio de este año anunció su retiro de la holding de infraestructura, el cual se materializará el 31 de marzo del año que viene. Velásquez ha estado vinculado al Grupo Empresarial Argos por más de 42 años y, durante la última década, ha ejercido también como presidente de las juntas directivas de Cementos Argos, Celsia y Odinsa, contribuyendo de manera decisiva a la evolución estratégica de estas compañías.

