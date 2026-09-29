Gobierno propone modificar presupuesto y trasladar $1,2 billones para atender crisis energética

El Gobierno nacional presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley para modificar el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, con dos operaciones dirigidas a atender la emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto y las dificultades que enfrenta el sector eléctrico. La iniciativa contempla una adición presupuestal para financiar la atención y reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo, así como un traslado de recursos para atender obligaciones acumuladas en el Mercado de Energía Mayorista (MEM). Le puede gustar: Así va la puja por el presupuesto de 2027: MinHacienda quiere echarle tijera a $45 billones El objetivo de la segunda operación es reducir los riesgos para la continuidad del servicio eléctrico, particularmente en la región Caribe, ante el escenario asociado al fenómeno de El Niño 2026-2027.

El traslado de $1,2 billones

En concreto el proyecto propone un traslado presupuestal por $1,2 billones mediante la reducción de rubros de inversión que no están comprometidos. De ese monto, $750.000 millones provendrían del Ministerio de Hacienda y $450.000 millones del Ministerio de Minas y Energía. Los recursos serían entregados como crédito a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), para alimentar el Fondo Empresarial, y tendrían como destino atender temporalmente las obligaciones pendientes de Air-e con agentes del sector eléctrico, principalmente generadores de energía.

Air-e es la empresa encargada de la distribución y comercialización de energía eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira. La compañía se encuentra intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios desde septiembre de 2024. De acuerdo con el proyecto, los recursos permitirían atender el déficit de caja de la empresa y pagar directamente las deudas acumuladas con los generadores térmicos de energía. La medida busca evitar un deterioro de la cadena de pagos del Mercado de Energía Mayorista y reducir el riesgo de un eventual racionamiento eléctrico durante el Fenómeno de El Niño 2026-2027.

Con mensaje de urgencia

Durante un debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, sostuvo que el proyecto fue radicado con mensaje de urgencia ante el Congreso. El funcionario señaló que la iniciativa contempla el traslado de recursos para atender las necesidades del sector eléctrico en la región Caribe y precisó que el dinero no tendría como propósito rescatar a Air-e. “Este recurso tiene un único propósito, que es el de ayudar en estos momentos de estrés que tiene el sistema eléctrico en la costa Caribe. Este recurso no es para salvar Air-e. Esto es para atender las obligaciones que tiene esa compañía temporalmente”, señaló el jefe de cartera. Para que los recursos puedan ser trasladados, el proyecto deberá surtir el trámite legislativo correspondiente y ser aprobado por el Congreso.

Ya se giraron $300.000

El traslado propuesto se adicionaría a los $300.000 millones que ya fueron girados por el Ministerio de Hacienda. Con ello, los recursos destinados a atender la situación del sector eléctrico llegarían a $1,5 billones. Esta cifra corresponde a los recursos anunciados por el presidente Abelardo de la Espriella en el marco del Plan Energía YA. Según la información suministrada, estas acciones hacen parte de las medidas planteadas para atender la situación del sector eléctrico y proteger la continuidad del servicio frente a los riesgos asociados al Fenómeno de El Niño 2026-2027.

Una segunda operación presupuestal

La segunda operación presupuestal planteada en el proyecto corresponde a una adición de $2,71 billones. Estos recursos provendrían del recaudo estimado por los alivios tributarios, aduaneros y cambiarios establecidos en el Decreto Legislativo 1419 de 2026. Se trata de reducciones transitorias de sanciones e intereses de mora. El dinero se incorporaría al presupuesto del Ministerio de Hacienda para ser asignado al Fondo Milagro, un patrimonio autónomo creado mediante el Decreto Legislativo 1379 de 2026. Consulte: Monto del presupuesto 2027 pasó sin resistencia en el Congreso, serán $634,9 billones La destinación será financiar la asistencia humanitaria, la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción de los 16 departamentos afectados por el terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026. En el caso de los recursos destinados al sector energético, la propuesta no aumenta el monto global del Presupuesto General de la Nación aprobado para 2026. El traslado se realizaría mediante la reorientación de apropiaciones existentes, específicamente a través de contracréditos sobre rubros de inversión no comprometidos. El proyecto señala que esta operación no generaría costos adicionales para la Nación. Además, la iniciativa no contempla nuevos impuestos ni obligaciones tributarias para los ciudadanos.

Alivios tributarios

Los alivios tributarios, aduaneros y cambiarios que sirven como fuente para la adición destinada al Fondo Milagro tienen carácter temporal y estarán vigentes hasta el 19 de noviembre de 2026. La iniciativa también establece que los recursos que no sean ejecutados por el Fondo Milagro deberán regresar al Tesoro Nacional una vez se produzca la liquidación de ese patrimonio autónomo. De esta manera, el proyecto plantea atender simultáneamente la emergencia derivada del terremoto y las necesidades del sistema eléctrico, combinando una adición presupuestal para la reconstrucción con la reorientación de recursos existentes para atender obligaciones del sector energético. Entérese: ¿Cómo hizo Medellín para triplicar su presupuesto en una década? Pasó de $4 a $12 billones Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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