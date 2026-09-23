Ministerio de Hacienda pide a la Corte frenar impacto fiscal de la reforma pensional que entra en vigor en abril

El Ministerio de Hacienda pidió formalmente a la Corte Constitucional abrir un incidente de impacto fiscal sobre la Sentencia C-264 de 2026, que estableció el 1 de abril de 2027 como fecha de entrada en vigencia de las disposiciones de la reforma pensional que fueron declaradas exequibles.
La cartera considera que la decisión tiene efectos económicos que deben ser examinados frente a la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La solicitud fue presentada el 22 de septiembre por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ante la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, ponente de la sentencia, y está dirigida a la Sala Plena de la Corte Constitucional.
En el documento, Hacienda invoca el artículo 334 de la Constitución y la Ley 1695 de 2013, normas que regulan el incidente de impacto fiscal.
En el documento, se lee cómo desde el ministro Miguel Gómez se eleva la solicitud: “Solicito apertura de Incidente de Impacto Fiscal sobre la Sentencia C-264 de 2026”.
El mecanismo no busca reabrir el debate sobre la constitucionalidad de la reforma. Su propósito es que el alto tribunal estudie las consecuencias económicas de su decisión y, dentro del trámite correspondiente, evalúe la manera en que deben producirse sus efectos fiscales.
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