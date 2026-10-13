Gobierno pide $1,2 billones para evitar apagón por El Niño y fija plazo para tomar medidas hasta el 31 de diciembre

El Gobierno nacional busca movilizar $1,2 billones para enfrentar los riesgos que el fenómeno de El Niño representa para el suministro de energía eléctrica en Colombia. El presidente Abelardo de la Espriella pidió al Congreso tramitar con mensaje de urgencia un traslado presupuestal dentro de la adición al Presupuesto General de la Nación de 2026, mientras ordenó poner en marcha un plan de choque antes de finalizar el año para reducir la posibilidad de racionamientos. El anuncio se produjo durante una alocución presidencial este lunes 12 de octubre, en la que el mandatario advirtió sobre las presiones que podría enfrentar el sistema eléctrico ante una menor disponibilidad de agua para la generación hidroeléctrica durante los próximos meses. “Pedimos al Congreso con mensaje de urgencia un traslado de $1,2 billones dentro de la adición al Presupuesto del año 2026, destinado precisamente a esta emergencia”, afirmó De la Espriella. El presidente agregó que los recursos tendrán una destinación específica y mecanismos de control. También responsabilizó a la administración anterior por no haber provisionado el dinero necesario para atender el escenario climático. La solicitud presupuestal constituye uno de los componentes financieros de la respuesta del Ejecutivo, que busca reforzar la capacidad de generación térmica, administrar las reservas de agua de los embalses y garantizar la continuidad del servicio en las regiones con mayor vulnerabilidad operativa. Le puede interesar: El Niño ya golpea al campo y amenaza con disparar 3,9 puntos la inflación de alimentos

Gobierno fija el 31 de diciembre como plazo para el plan energético

Además de solicitar los recursos al Legislativo, De la Espriella anunció la conformación de un equipo especial encargado de coordinar las acciones preventivas. La instrucción presidencial establece que el grupo deberá tener responsables identificados, tareas concretas y un cronograma de ejecución. “Ya ordené constituir un grupo, un equipo especial, con responsables, con tareas identificadas y además concretas, y con una fecha límite: el 31 de diciembre”, señaló el mandatario. El jefe de Estado precisó que las medidas deberán estar en marcha antes de esa fecha y estarán concentradas en tres frentes: reforzar la generación térmica, administrar responsablemente los embalses y proteger el suministro eléctrico, especialmente en las zonas más expuestas a posibles dificultades operativas. La fecha límite busca que las acciones estén funcionando antes de comenzar 2027, periodo en el que, según las previsiones expuestas por el mandatario, el fenómeno climático podría mantener la presión sobre la disponibilidad de agua y la generación eléctrica. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “Nuestra obligación es reducir al máximo el riesgo de racionamiento y dejar una ruta de prevención con responsables y fechas. Colombia no puede volver a llegar desprevenida y sin un plan a un fenómeno de El Niño que ya está anunciado, que todos sabíamos que vendría”, sostuvo. Lea más: Regasificadora del Pacífico operaría desde noviembre y ya tiene el 90% de su capacidad de gas contratada

Generación térmica y embalses, en el centro de la estrategia

El fenómeno de El Niño puede reducir las precipitaciones y los aportes de agua a los embalses, lo que representa un desafío para Colombia debido al peso de la generación hidroeléctrica en su matriz eléctrica. En periodos de menor disponibilidad hídrica, las plantas térmicas adquieren mayor relevancia como respaldo para atender la demanda. Por esa razón, uno de los ejes del plan anunciado por el Gobierno es fortalecer la generación térmica, de manera que el sistema cuente con mayor capacidad de respuesta ante una eventual reducción de la producción hidroeléctrica. La administración también busca gestionar las reservas de los embalses para preservar la disponibilidad de agua durante los meses de mayor presión climática. A esto se suma la identificación de regiones que podrían enfrentar mayores dificultades para mantener el suministro continuo. Conozca también: ¿Nevera, ducha o aire acondicionado? Estos son los “vampiros” que se comen la plata en la factura de energía De la Espriella insistió en que la respuesta no puede limitarse a anuncios y que las medidas deben contar con responsables y plazos definidos. “Vamos a utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance para proteger el servicio y evitar un apagón”, afirmó. Sin embargo, el anuncio del plan preventivo y la solicitud de recursos no significan que el riesgo de racionamiento esté descartado. Su efectividad dependerá de la disponibilidad presupuestal, la ejecución de las medidas, la capacidad real de generación térmica y la evolución de las condiciones hidrológicas.

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