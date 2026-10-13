Gobierno pide $1,2 billones para evitar apagón por El Niño y fija plazo para tomar medidas hasta el 31 de diciembre

El Gobierno nacional busca movilizar $1,2 billones para enfrentar los riesgos que el fenómeno de El Niño representa para el suministro de energía eléctrica en Colombia. El presidente Abelardo de la Espriella pidió al Congreso tramitar con mensaje de urgencia un traslado presupuestal dentro de la adición al Presupuesto General de la Nación de 2026, mientras ordenó poner en marcha un plan de choque antes de finalizar el año para reducir la posibilidad de racionamientos.
El anuncio se produjo durante una alocución presidencial este lunes 12 de octubre, en la que el mandatario advirtió sobre las presiones que podría enfrentar el sistema eléctrico ante una menor disponibilidad de agua para la generación hidroeléctrica durante los próximos meses.
“Pedimos al Congreso con mensaje de urgencia un traslado de $1,2 billones dentro de la adición al Presupuesto del año 2026, destinado precisamente a esta emergencia”, afirmó De la Espriella.
El presidente agregó que los recursos tendrán una destinación específica y mecanismos de control. También responsabilizó a la administración anterior por no haber provisionado el dinero necesario para atender el escenario climático.
La solicitud presupuestal constituye uno de los componentes financieros de la respuesta del Ejecutivo, que busca reforzar la capacidad de generación térmica, administrar las reservas de agua de los embalses y garantizar la continuidad del servicio en las regiones con mayor vulnerabilidad operativa.
Le puede interesar: El Niño ya golpea al campo y amenaza con disparar 3,9 puntos la inflación de alimentos