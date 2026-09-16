Gobierno gira $300.000 millones al sector eléctrico para aliviar liquidez durante El Niño

El Ministerio de Hacienda giró $300.000 millones al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para atender las necesidades inmediatas de liquidez del sector eléctrico.

Los recursos fueron girados mediante la Resolución 2087 del 16 de septiembre de 2026 y hacen parte de los $1,5 billones anunciados por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella el pasado 24 de agosto para este sector.

Con este giro, el Fondo Empresarial tendrá mayor capacidad financiera para atender las presiones de la cadena de pagos del sector eléctrico y reducir el riesgo de afectaciones en la prestación del servicio ante la llegada del fenómeno de El Niño.

La medida hace parte del Plan Energía YA, mediante el cual el Gobierno nacional, a través de los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, responde a los desafíos que enfrenta el sector energético del país.

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Los recursos están destinados a atender las necesidades inmediatas de liquidez del sector eléctrico.

El objetivo es que el Fondo Empresarial cuente con mayor capacidad financiera para responder a las presiones que enfrenta la cadena de pagos del sector eléctrico.

Con esta medida, el Gobierno busca reducir el riesgo de que las dificultades financieras terminen afectando la prestación del servicio ante la llegada del fenómeno de El Niño.

El giro de $300.000 millones hace parte de los $1,5 billones anunciados por el Gobierno para atender las necesidades del sector.