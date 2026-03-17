Gobierno elimina subsidio al diésel para uso industrial tras aumento de más de 900% en el consumo

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0268 de 2026, mediante el cual estableció que los combustibles líquidos derivados del petróleo utilizados como materia prima para producir otros combustibles —incluidos los destinados a quemadores industriales— no podrán acceder al mecanismo de estabilización del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
Con esta decisión, el Ministerio de Minas y Energía afirmó que se busca que los recursos del fondo cumplan su propósito original: proteger a los consumidores finales frente a las fluctuaciones internacionales de los combustibles, evitando que subsidios públicos terminen beneficiando procesos industriales intermedios.
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