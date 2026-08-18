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Gobierno De la Espriella también se endeuda como Petro: primera subasta tuvo tasas de 12,54%

El Gobierno de Abelardo de la Espriella realizó su primera subasta de TES. MinHacienda reveló que recibió alta demanda, pero Colombia aún paga tasas cercanas al 12% anual.

  • La primera colocación de TES del gobierno de De la Espriella deja, entonces, dos señales simultáneas. La primera es favorable: la demanda fue elevada y las tasas de corte bajaron frente a la última subasta del gobierno anterior. La segunda obliga a mirar más allá del resultado de una sola subasta: Colombia sigue necesitando endeudarse para atender sus obligaciones y financiar sus necesidades fiscales. FOTO: Cortesía.
    La primera colocación de TES del gobierno de De la Espriella deja, entonces, dos señales simultáneas. La primera es favorable: la demanda fue elevada y las tasas de corte bajaron frente a la última subasta del gobierno anterior. La segunda obliga a mirar más allá del resultado de una sola subasta: Colombia sigue necesitando endeudarse para atender sus obligaciones y financiar sus necesidades fiscales. FOTO: Cortesía.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 1 hora
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El Gobierno de Abelardo De la Espriella realizó el pasado 12 de agosto su primera colocación de deuda pública en el mercado local y encontró una demanda que superó ampliamente el monto que buscaba financiar.

El Ministerio de Hacienda recibió ofertas por $2,5 billones y adjudicó $750.000 millones en Títulos de Tesorería (TES) denominados en pesos.

Según la cartera de Hacienda, la operación muestra que los inversionistas están dispuestos a prestarle dinero al nuevo Gobierno en condiciones más favorables que hace unas semanas. “Los resultados positivos obtenidos en la primera subasta del actual gobierno evidencian la confianza de los inversionistas en el compromiso de la administración con un manejo responsable y sostenible de la deuda pública”.

Pero, deja sobre la mesa una realidad que no cambia con el relevo presidencial, Colombia continúa recurriendo al endeudamiento para financiar sus necesidades fiscales y lo hace a tasas cercanas al 12%, incluso en títulos con vencimientos de hasta 32 años.

En ese sentido, la primera subasta del Gobierno De la Espriella mantiene la dinámica que pasó con la administración de Gustavo Petro, una fuerte utilización del mercado de deuda interna para conseguir recursos y fortalecer la caja del Estado.

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Primera subasta del Gobierno adjudicó $750.000 millones

La subasta realizada por el Ministerio de Hacienda ofreció inicialmente $500.000 millones, pero la elevada demanda permitió activar la cláusula de sobreadjudicación del 50%, equivalente a $250.000 millones adicionales.

Así, el Gobierno terminó colocando $750.000 millones, de acuerdo con las condiciones establecidas en la Resolución 1002 del 14 de mayo de 2026. Los recursos fueron distribuidos entre cuatro referencias de TES con vencimientos a cuatro, nueve, 14 y 32 años.

Así las cosas, en la primera subasta de TES del Gobierno De la Espriella, el Ministerio de Hacienda adjudicó $750.000 millones en títulos con vencimientos entre 2030 y 2058. La mayor colocación correspondió al TES a 32 años, con $265.000 millones adjudicados y una tasa de corte de 11,887%, seguido por el título a nueve años, con $206.000 millones y una tasa de 11,780%.

Los papeles a cuatro y 14 años recibieron $164.000 millones y $115.000 millones, respectivamente. En total, las cuatro referencias despertaron ofertas por $2,535 billones, con especial interés por el título de más largo plazo, que recibió propuestas por $917.000 millones.

A su vez, la demanda fue equivalente a 5,1 veces el monto inicialmente convocado. Es decir, por cada peso que el Gobierno buscaba inicialmente colocar, los inversionistas presentaron ofertas por $5,10.

El mayor interés se concentró en el TES con vencimiento en 2058, que recibió ofertas por $917.000 millones y terminó con una adjudicación de $265.000 millones.

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Las tasas bajaron, pero el costo de la deuda sigue alto

El principal dato favorable de la operación fue la reducción de las tasas de corte frente a la subasta anterior, realizada el 22 de julio. En promedio, las tasas disminuyeron 42 puntos básicos.

La caída fue de 62 puntos básicos para el título con vencimiento en 2030; de 31 puntos para el de 2035; de 41 puntos para el de 2040, y de 35 puntos básicos para el TES que vence en 2058.

En la referencia de 2030, por ejemplo, la tasa pasó de 12,520% a 11,900%. En el TES de 2035 bajó de 12,092% a 11,780%; en el de 2040 pasó de 12,200% a 11,790%, mientras que el título de 2058 pasó de 12,235% a 11,887%.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, destacó que las tasas se ubicaron alrededor del 11%, un nivel que, según el Gobierno, no se observaba desde 2024. La lectura de Gómez es que esta reducción representa una señal de confianza de los inversionistas y disminuye el costo al que la Nación consigue recursos para financiar sus obligaciones.

Sin embargo, el economista Diego Montañez-Herrera, magíster en Economía de Eafit e investigador séniro, puso el resultado en perspectiva. “Buena noticia: las tasas bajaron frente a la subasta anterior. Pero ojo: Colombia todavía se está financiando a tasas cercanas al 12%, incluso a plazos de hasta 32 años”, señaló.

Y agregó que, en la primera subasta de Títulos de Tesorería de Corto Plazo (TCO) del nuevo Gobierno, la tasa a un año fue de 12,54%, por lo que “el costo de la deuda sigue siendo elevado”.

Cabe recordar que la reducción de las tasas de los TES no ocurre de manera aislada. También se ha observado una disminución de otros indicadores utilizados por los inversionistas para medir el riesgo de prestar dinero a Colombia.

En la primera semana de agosto se realizó la subasta número 31 del año de títulos de tesorería de corto plazo. Después de alcanzar un máximo de 13,9% a mediados de mayo, la tasa se ubicó en 12,67% en esa operación. Eso representa una disminución de 123 puntos básicos frente al máximo registrado en mayo.

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La operación ocurre en un momento de elevada presión sobre las finanzas públicas. El propio Ministerio de Hacienda atribuyó parte de la importancia de conseguir mejores tasas al déficit fiscal recibido por la nueva administración y al impacto económico del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

Pero la mejora en las condiciones de financiación no significa que el problema de endeudamiento esté resuelto.

De hecho, Colombia llegaría en 2026 a una deuda pública bruta equivalente a 60,9% del PIB, de acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional recopiladas por el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF).

Con ese nivel, el país tendría la sexta deuda pública bruta más alta entre las economías latinoamericanas analizadas. La cifra también representa un aumento considerable frente a 2019, cuando la deuda pública bruta equivalía a 51% del PIB. En siete años, el incremento sería de 9,9 puntos porcentuales del PIB.

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