Gobierno De la Espriella también se endeuda como Petro: primera subasta tuvo tasas de 12,54%

El Gobierno de Abelardo De la Espriella realizó el pasado 12 de agosto su primera colocación de deuda pública en el mercado local y encontró una demanda que superó ampliamente el monto que buscaba financiar. El Ministerio de Hacienda recibió ofertas por $2,5 billones y adjudicó $750.000 millones en Títulos de Tesorería (TES) denominados en pesos. Según la cartera de Hacienda, la operación muestra que los inversionistas están dispuestos a prestarle dinero al nuevo Gobierno en condiciones más favorables que hace unas semanas. “Los resultados positivos obtenidos en la primera subasta del actual gobierno evidencian la confianza de los inversionistas en el compromiso de la administración con un manejo responsable y sostenible de la deuda pública”. Pero, deja sobre la mesa una realidad que no cambia con el relevo presidencial, Colombia continúa recurriendo al endeudamiento para financiar sus necesidades fiscales y lo hace a tasas cercanas al 12%, incluso en títulos con vencimientos de hasta 32 años. En ese sentido, la primera subasta del Gobierno De la Espriella mantiene la dinámica que pasó con la administración de Gustavo Petro, una fuerte utilización del mercado de deuda interna para conseguir recursos y fortalecer la caja del Estado. Siga leyendo: Intereses de la deuda llegarían a $84,8 billones: casi lo mismo que toda la inversión del PGN

Primera subasta del Gobierno adjudicó $750.000 millones

La subasta realizada por el Ministerio de Hacienda ofreció inicialmente $500.000 millones, pero la elevada demanda permitió activar la cláusula de sobreadjudicación del 50%, equivalente a $250.000 millones adicionales. Así, el Gobierno terminó colocando $750.000 millones, de acuerdo con las condiciones establecidas en la Resolución 1002 del 14 de mayo de 2026. Los recursos fueron distribuidos entre cuatro referencias de TES con vencimientos a cuatro, nueve, 14 y 32 años. Así las cosas, en la primera subasta de TES del Gobierno De la Espriella, el Ministerio de Hacienda adjudicó $750.000 millones en títulos con vencimientos entre 2030 y 2058. La mayor colocación correspondió al TES a 32 años, con $265.000 millones adjudicados y una tasa de corte de 11,887%, seguido por el título a nueve años, con $206.000 millones y una tasa de 11,780%. Los papeles a cuatro y 14 años recibieron $164.000 millones y $115.000 millones, respectivamente. En total, las cuatro referencias despertaron ofertas por $2,535 billones, con especial interés por el título de más largo plazo, que recibió propuestas por $917.000 millones.

A su vez, la demanda fue equivalente a 5,1 veces el monto inicialmente convocado. Es decir, por cada peso que el Gobierno buscaba inicialmente colocar, los inversionistas presentaron ofertas por $5,10. El mayor interés se concentró en el TES con vencimiento en 2058, que recibió ofertas por $917.000 millones y terminó con una adjudicación de $265.000 millones. Le puede interesar: Deuda del Gobierno llegó a $1.167 billones en junio: ya equivale al 60,5% del PIB

Las tasas bajaron, pero el costo de la deuda sigue alto