Gasolina sube $46 desde este 1 octubre: así queda el precio en Medellín

El precio de venta al público de la gasolina motor corriente aumentará en promedio $46 por galón a nivel nacional durante octubre de 2026, equivalente a una variación de 0,29% frente al precio vigente en septiembre. Los Ministerios de Minas y Energía y de Hacienda y Crédito Público actualizaron las resoluciones que establecen los precios de referencia de los combustibles para octubre, que entrarán en vigor desde el 1 de octubre de 2026. Según los datos oficiales de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, el precio promedio de referencia de la gasolina corriente en las 13 principales ciudades pasará de $15.886 a $15.933 por galón.El ajuste está relacionado con la actualización del precio reconocido a los productores de etanol, uno de los componentes de la estructura de precios de la gasolina. El Gobierno señaló que la decisión busca generar alivios para los productores de caña de azúcar del Valle del Cauca, una de las regiones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. El biocombustible utilizado en la mezcla de la gasolina se produce a partir de caña de azúcar, por lo que, de acuerdo con los ministerios, la actualización del precio reconocido al etanol busca acompañar al sector en su recuperación después del sismo. Siga leyendo: Gobierno congela los precios de gasolina y ACPM para septiembre debido al terremoto

Gasolina subirá $46 por galón en octubre

Así queda el precio de la gasolina en las principales ciudades

La mayoría de las capitales tendrá un incremento de $46 por galón frente a septiembre. En Bogotá, el precio de referencia será de $16.377 por galón, mientras que en Medellín llegará a $16.297. En Barranquilla será de $16.010 y en Bucaramanga de $16.135. Cali y Cúcuta tendrán un incremento de $47 por galón frente al mes anterior. Con el ajuste de octubre, Villavicencio tendrá el precio de gasolina más alto entre las 13 principales ciudades, con $16.477 por galón. Le siguen Cali, con $16.386, y Bogotá, con $16.377. En el grupo intermedio aparecen Manizales ($16.350), Pereira ($16.322), Medellín ($16.297), Ibagué ($16.291) y Montería ($16.217). En el norte y nororiente del país, el precio de referencia será de $16.135 en Bucaramanga, $16.010 en Barranquilla y $15.967 en Cartagena. Los valores más bajos estarán en Cúcuta, con $14.328, y Pasto, con $13.966 por galón. Siga leyendo: Gasolina y ACPM no subirán en septiembre: ¿cuánto le costará al país congelar los precios?

Precio del ACPM no subirá en octubre

Mientras la gasolina tendrá este incremento, el precio del ACPM permanecerá sin cambios durante octubre. El precio promedio de referencia del diésel en las 13 principales ciudades continuará en $11.320 por galón, dando continuidad a la medida adoptada por el Gobierno en septiembre frente a los efectos del terremoto. La decisión fue posible mediante la actualización de los diferentes componentes que hacen parte de la estructura de precios del ACPM. De acuerdo con el Gobierno, esto permitió evitar que mayores costos durante el mes fueran trasladados a los consumidores. En Bogotá, el galón de ACPM continuará en $11.616, mientras que en Medellín se mantendrá en $11.641. Cali tendrá el precio más alto entre las ciudades de la tabla, con $11.763 por galón, mientras Cúcuta tendrá el más bajo, con $9.486.

El congelamiento del precio del ACPM también tendrá un efecto sobre las cuentas fiscales. Según los ministerios, al actualizar los componentes de la estructura de precios fue posible mantener estable el valor al consumidor y requerir menos recursos de la Nación para sostener el precio. El ahorro fiscal estimado será de $15.803 millones durante octubre, según la información oficial. El Gobierno indicó que esta medida contribuye a una gestión más eficiente de los recursos destinados a la política de combustibles, al tiempo que mantiene sin variación el precio del diésel para los consumidores. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas