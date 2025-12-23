Colombia asegura gas natural para 2027: TGI cierra acuerdo clave para la regasificadora de La Guajira

La Transportadora de Gas Internacional (TGI), filial del Grupo Energía Bogotá, y la multinacional Höegh Evi firmaron un acuerdo comercial vinculante que asegura el suministro de una Unidad de Almacenamiento y Regasificación Flotante (FSRU). Esta infraestructura será utilizada en la planta de regasificación de La Guajira, con el objetivo de iniciar operaciones en el primer trimestre de 2027, apuntando a enero de ese año. Puede leer: Más de 5.600 hogares de Medellín por fin tienen acceso al gas natural, ¿qué sectores se beneficiaron? El acuerdo confirma el avance de una iniciativa estratégica para responder a las crecientes necesidades de gas natural del país y fortalecer la seguridad energética nacional.

Qué es la Solución de Regasificación La Guajira y por qué es clave

La planta de regasificación de La Guajira, presentada por TGI el pasado 1° de octubre, es considerada un proyecto clave para el país. Esta cuenta con acceso directo al Sistema Nacional de Transporte de Gas Natural, lo que permitirá integrar de manera eficiente el gas importado al sistema. Entérese: Ecopetrol realiza la comercialización de gas más grande en su historia: cierra con éxito la venta del gas de Sirius Según informaron las compañías, la infraestructura permitirá el ingreso de cerca de 300 millones de pies cúbicos día (MPCD), asegurando el abastecimiento de este servicio público para los colombianos y prometiendo mejores precios y disponibilidad para el sector industrial y térmico.

Avances del proyecto y compromisos de largo plazo

Para TGI, la firma del acuerdo representa un hito clave dentro de un cronograma exigente. Jorge Henao, gerente general de la compañía, señaló que este contrato sobre la embarcación “es una muestra de certeza con la que avanzamos en este proyecto país”. El directivo explicó que, además de este avance, los demás frentes de trabajo continúan a buen ritmo, en coordinación con aliados estratégicos y agentes de la demanda que ya han confirmado, mediante convenios vinculantes, sus necesidades de gas a largo plazo. El objetivo, afirmó, es que Colombia cuente con el gas natural requerido.

Más de 500 millones de dólares en inversiones para infraestructura de gas

La planta de regasificación de La Guajira hace parte de los ocho proyectos con los que TGI se ha comprometido para asegurar la infraestructura suficiente de gas natural en el país. En conjunto, estas iniciativas representan inversiones superiores a los 500 millones de dólares y buscan consolidar un entorno empresarial sostenible, clave para el desarrollo energético y económico de Colombia en los próximos años.

Höegh Evi: experiencia global en infraestructura flotante de GNL