Gas importado marca récord en Colombia, ya cubre el 32 % del mercado: así impacta el bolsillo

En una cocina de Medellín o de Envigado, la llama azul de la estufa no dice de dónde viene, pero los números sí lo dicen. En agosto de 2026, casi uno de cada tres pies cúbicos de gas que abastecieron el mercado colombiano llegó del exterior, en barco y licuado. Así lo reveló el más reciente Informe de Taladros y Producción de Campetrol, al calcular que las importaciones de gas promediaron 341,4 millones de pies cúbicos diarios (MPCD) y representaron el 32,3% del gas comercializado en el país. De acuerdo con el reporte, nunca antes en la serie histórica el gas extranjero había pesado tanto, ya que el techo anterior era de 29,9% y se había marcado en octubre de 2024. “Las cifra smuestran que las importaciones de gas continúan adquiriendo una participación cada vez más relevante en el abastecimiento nacional”, advirtió Nelson Castañeda, presidente ejecutivo de Campetrol, el gremio que agrupa a las empresas de bienes y servicios del sector de hidrocarburos. En ese mismo informe, se leen otras cifras clave de agosto de 2026. Por ejemplo, el gas nacional comercializado llegó a 717,0 MPCD, para una caída de 10,4% frenet a hace un año. En cuanto al petróleo, se produjeron 732,7 mil barriles diarios, eso equivale a 2,3% menos que en agosto de 2025. Por su lado, los taladros activos sumaron 114, el mismo número de julio. Y las exportaciones de petróleo, de enero a julio, ascendieron a US$9.002 millones, es decir, 18,5% más. Puede leer: Regasificadora de Cartagena sufre “imprevisto” y MinMinas declara racionamiento de gas natural

Importaciones de gas en Colombia: el salto de agosto

Retomando la cifra del gas, este dato de agosto además de romper el récord de participación, también fue el mayor volumen importado en lo corrido de 2026. Frente a julio, cuando el país trajo 301,9 MPCD, las compras externas crecieron 13,1%. Son 39,5 MPCD más en apenas un mes. La comparación anual es todavía más llamativa, ya que en agosto de 2025 Colombia importó 150,5 MPCD; un año después la cifra se disparó 126,9%, con 190,9 MPCD adicionales cada día. Es decir, el país pasó a importar más del doble de gas en doce meses.

La tendencia también se refleja en los dato de enero a agosto de 2026, cuando las importaciones promediaron 248,6 MPCD, un 45,8% más que en el mismo periodo de 2025. Eso equivale a 78,0 MPCD adicionales por día. En ese acumulado, el gas importado representó el 26,1% del gas comercializado. Un año atrás esa proporción era de 17,4%. El aumento es de 8,7 puntos porcentuales. Así las cosas, ¿por qué importa esto al bolsillo? El gas que llega del exterior viaja licuado en buques y se regasifica en la costa Caribe antes de entrar a la red. Su precio responde a los mercados internacionales y a la tasa de cambio, y suele resultar más costoso que el gas producido en el país. Por eso, entre más pesa el gas importado en la canasta, más expuestas quedan las facturas de hogares, industrias y termoeléctricas a lo que pase por fuera de las fronteras. Puede leer: Petroleros respaldan decisión del Consejo de Estado sobre la protesta y piden acuerdos para sacar adelante proyecto Sirius

Producción de gas natural: el grifo nacional sigue cerrándose

Mientras lo importado sube, lo nacional baja. Por ejemplo, según Campetrol, en agosto, el gas comercializado promedió 717,0 MPCD, esto equivale a 0,7% menos que en julio (-5,0 MPCD) y 10,4% por debajo de agosto de 2025, cuando se vendieron 800,0 MPCD. La caída anual suma 83,0 MPCD. La producción fiscalizada de gas natural, en cambio, se ubicó en 1.104 MPCD, con un leve aumento mensual de 0,8% (+8,4 MPCD) frente a julio. ¿Por qué tanta diferencia entre 1.104 y 717? El informe de Campetrol datalló que la producción fiscalizada mide todo el gas que sale de los pozos. La comercializada es la que efectivamente llega al mercado. En la brecha está, entre otros usos, el gas que se reinyecta en los yacimientos para ayudar a extraer petróleo y el que se consume en las propias operaciones. A su vez, entre enero y agosto de 2026, la producción fiscalizada de gas promedió 1.117,1 MPCD. El gas comercializado, por su parte, promedió 704,2 MPCD, un retroceso de 12,8% frente al mismo lapso de 2025, equivalente a 103,7 MPCD menos por día.

Producción de petróleo en Colombia: respiro mensual, caída anual

El informa da cuenta también que el petróleo tomó aire en agosto, aunque la foto del año sigue en rojo. La producción fiscalizada promedió 732,7 mil barriles por día (KBPD), un alza de 0,7% (+4,8 KBPD) frente a los 727,9 KBPD de julio. Frente a agosto de 2025, cuando el país produjo 750,2 KBPD, la caída fue de 2,3%, es decir, 17,4 KBPD menos. En el acumulado de enero a agosto, la producción fiscalizada de crudo promedió 731,2 KBPD. Eso es 2,2% menos que en igual periodo de 2025, con 16,1 KBPD menos cada día.

Por su lado, en agosto operaron 114 taladros en Colombia. La cifra es 1,8% mayor que la de agosto de 2025 (+2 equipos) y exactamente igual a la de julio de 2026. El sector, en otras palabras, no aceleró. De esos 114 equipos, 32 trabajaron en perforación, es decir, abriendo pozos nuevos. 31 estuvieron en tierra y uno en el mar Caribe. Frente a agosto de 2025, esta actividad creció 3,2%, con un equipo más. Los otros 82 taladros se dedicaron al mantenimiento de pozos, la tarea de intervenir pozos existentes para sostener su producción. Este frente aumentó 1,2 % (+1 equipo) frente al mismo mes del año pasado. El informe también indicó que, entre enero y agosto de 2026, se perforaron 32 pozos exploratorios, los que buscan nuevos yacimientos. Son cinco más que en el mismo periodo de 2025, un aumento de 18,5%. Los pozos de desarrollo, que sirven para extraer recursos de campos ya descubiertos, fueron 278. Eso representa una disminución de 14,2%, con 46 pozos menos que en enero-agosto de 2025.