Reforma pensional en el limbo: ¿qué sigue tras recusación contra el magistrado Ibáñez y su ponencia para tumbarla?

Una nueva polémica entró a complicar aún más el trámite de la reforma pensional, luego de que un ciudadano presentara en la Corte Constitucional una recusación y solicitud de impedimento para apartar del debate al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien propone declarar inconstitucional la reforma alegando vicios de trámite.
La solicitud alega una “parcialidad política y enemistad ideológica” del magistrado Ibáñez con el actual Gobierno, señalando que su ponencia tendría un tono político e ideológico contrario a la independencia judicial y a los principios de la Corte Constitucional.
Pero este no es el único enredo por resolver. Mientras la ponencia de Ibáñez avanza hacia discusión en Sala Plena, su despacho también redacta un auto para resolver otro incidente de recusación, esta vez contra el magistrado Héctor Carvajal.
La acción fue interpuesta por la senadora Paloma Valencia, quien sostiene que Carvajal debería apartarse del caso por haber suscrito dos contratos con Colpensiones, la entidad estatal directamente vinculada con la reforma.
Según la denuncia, esos contratos podrían haber comprometido la imparcialidad de Carvajal al emitir conceptos jurídicos sobre la iniciativa del Gobierno, poniendo en duda su capacidad para votar objetivamente.
Con todos estos enredos legales y recusaciones, el futuro de la reforma pensional sigue en el limbo, dejando abierta la pregunta de qué pasos seguirá la Corte y cómo se definirá finalmente la iniciativa.