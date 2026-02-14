“El desarrollo responsable del fracking es una opción que Colombia debe evaluar”: CEO de Geopark

Este año comenzó con una jugada que sacudió el tablero energético colombiano: GeoPark anunció la compra de los activos de exploración y producción de petróleo y gas de Frontera Energy. Con esta movida se convirtió en la compañía privada de petróleo y gas más grande del país.
El acuerdo se cerró por US$375 millones —sujetos a ajustes de cierre— y contempla un pago adicional de US$25 millones si se cumplen ciertos hitos de desarrollo. Pero más allá de las cifras, el impacto es claro: GeoPark duplicará su producción y sus reservas, y dará un salto decisivo en su tamaño y capacidad operativa en Colombia. Es una expansión que cambia su dimensión dentro de la industria y la posiciona como un jugador aún más influyente en el sector de hidrocarburos.
Las proyecciones reflejan ese nuevo músculo. Con la transacción, la compañía espera superar los 90.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boepd) en 2028, con un Ebitda cercano a US$950 millones.
Para dimensionarlo, antes de esta compra estimaba producir entre 44.000 y 46.000 boepd y alcanzar un Ebitda de entre US$490 millones y US$520 millones en ese mismo año. En otras palabras, el negocio prácticamente duplica el tamaño que la empresa proyectaba hace apenas unos meses.
En entrevista con EL COLOMBIANO, Felipe Bayón, CEO de GeoPark, detalló la hoja de ruta que la compañía se trazó para Colombia. Los planes son ambiciosos: inversiones por US$120 millones en 2026 y la perforación de 30 nuevos pozos.
Bayón también hizo una comparación con la experiencia de Argentina, donde GeoPark ingresó con activos en Vaca Muerta y fue testigo de una transformación energética acelerada. En apenas una década, la provincia de Neuquén multiplicó su producción de gas hasta alcanzar niveles que hoy son casi cuatro veces superiores a toda la producción de gas de Colombia, impulsada por el desarrollo de yacimientos no convencionales mediante fracking.
Para el directivo, ese antecedente debería servir como punto de partida para abrir en el país una discusión técnica, sustentada en datos y resultados, sobre el potencial de este tipo de recursos.