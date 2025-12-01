Fondo Nacional del Ahorro aprueba traslado de utilidades al Tesoro en medio de presión del Gobierno

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) aprobó, con una votación de cuatro a dos, el traslado de parte de sus utilidades al Tesoro Nacional, una decisión que venía asomándose en el horizonte desde hace semanas y que desató un fuerte debate sobre su legalidad y sobre el impacto que podría tener en la misión social de la entidad. El monto involucrado hace parte de reservas acumuladas que bordean los $800.000 millones, aunque aún no está claro cuánto será finalmente transferido.
La decisión se tomó luego de varias sesiones en las que la junta directiva aplazó el voto a la espera de conceptos legales y técnicos. Según fuentes presentes, la orden de avanzar en el traslado circulaba desde hacía semanas y fue impulsada desde el Grupo Bicentenario, el holding estatal que agrupa a las principales entidades financieras públicas.
El periodista y columnista La República, Santiago Ángel, fue uno de los primeros en confirmar el resultado de la votación. “El Fondo Nacional del Ahorro aprobó el traslado de utilidades al Tesoro Nacional [...] luego del intenso lobby del Gobierno”, afirmó en su cuenta de X.