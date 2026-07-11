Pequeños mineros tendrán un fondo para cambiar de actividad: así funcionará

El Gobierno Nacional oficializó este sábado 11 de julio, una estrategia para fortalecer a los pequeños mineros y a quienes ejercen la minería artesanal en Colombia, al tiempo que abrió una ruta para quienes decidan dejar la extracción y emprender otras actividades económicas. A través de los decretos 0707 y 0708 de 2026, el Ministerio de Minas y Energía creó el Fondo de Fomento Minero (FONMIN) y reglamentó el Programa de Reconversión Productiva.
La iniciativa busca atender dos realidades; apoyar a quienes quieren continuar en la pequeña minería bajo condiciones de mayor formalidad y productividad, y acompañar a quienes necesitan construir un proyecto de vida por fuera del socavón.
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El eje de la iniciativa es la creación del Fondo de Fomento Minero (FONMIN), una entidad con personería jurídica y autonomía financiera que concentrará recursos para apoyar la formalización, la tecnificación y el desarrollo de proyectos de pequeña minería en el país.
Según el Gobierno, la intención es que el respaldo estatal deje de limitarse a la regulación y se traduzca en financiación, asistencia técnica y acompañamiento permanente para las comunidades.