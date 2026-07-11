Pequeños mineros tendrán un fondo para cambiar de actividad: así funcionará

El Gobierno Nacional oficializó este sábado 11 de julio, una estrategia para fortalecer a los pequeños mineros y a quienes ejercen la minería artesanal en Colombia, al tiempo que abrió una ruta para quienes decidan dejar la extracción y emprender otras actividades económicas. A través de los decretos 0707 y 0708 de 2026, el Ministerio de Minas y Energía creó el Fondo de Fomento Minero (FONMIN) y reglamentó el Programa de Reconversión Productiva. La iniciativa busca atender dos realidades; apoyar a quienes quieren continuar en la pequeña minería bajo condiciones de mayor formalidad y productividad, y acompañar a quienes necesitan construir un proyecto de vida por fuera del socavón. Entérese: Estos son los retos clave que enfrentará Fabio Arjona, ministro de Ambiente de De la Espriella El eje de la iniciativa es la creación del Fondo de Fomento Minero (FONMIN), una entidad con personería jurídica y autonomía financiera que concentrará recursos para apoyar la formalización, la tecnificación y el desarrollo de proyectos de pequeña minería en el país. Según el Gobierno, la intención es que el respaldo estatal deje de limitarse a la regulación y se traduzca en financiación, asistencia técnica y acompañamiento permanente para las comunidades.

¿Qué es el FONMIN y cómo beneficiará a los pequeños mineros?

El nuevo Fondo de Fomento Minero será el principal instrumento financiero para respaldar a los mineros artesanales, de subsistencia y de pequeña escala. Además de entregar recursos económicos, el fondo podrá financiar proyectos de modernización tecnológica, investigación, transferencia de tecnologías limpias, acceso a créditos y programas de fortalecimiento empresarial. El decreto dispone que todos los recursos propios del FONMIN se invertirán en proyectos de pequeña minería. Además, los dineros administrados por la Subcuenta Multidonante —provenientes de operaciones financieras, cooperación internacional, aportes y cesiones— tendrán una distribución específica del 60 % para la pequeña minería, 30 % para la minería de subsistencia o artesanal y 10 % para la minería de mediana escala. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que estas medidas convierten la transición minera en una política respaldada por recursos e institucionalidad y que “estos decretos marcan un antes y un después para la minería colombiana”, pues “la riqueza del subsuelo solo tiene sentido si se convierte en bienestar, dignidad y desarrollo para la gente”. Lea más: Fiscalía imputará a dos altos funcionarios de la intervención de Air-e liderada por el ministro Edwin Palma

¿De dónde saldrá el dinero para financiar el fondo?

El Decreto 0707 establece cinco fuentes principales para garantizar la operación del FONMIN. Los recursos provendrán del Presupuesto General de la Nación, convenios de cooperación con entidades nacionales e internacionales, los rendimientos financieros generados por el propio fondo, la emisión de bonos y los aportes o cesiones que reciba bajo cualquier figura legal.

Además, la Dirección de Promoción e Inversión del fondo podrá gestionar recursos provenientes de banca multilateral, entidades financieras, inversionistas privados y fondos de inversión para ampliar su capacidad de financiación.

¿Qué pasará con los mineros que quieran dejar la actividad?

La nueva política también contempla que no todos los trabajadores podrán continuar en la minería, especialmente en zonas donde existen restricciones ambientales o donde la actividad dejó de ser rentable. Para esos casos, el Gobierno reglamentó el Programa de Reconversión Productiva, una estrategia que busca ofrecer oportunidades para construir un proyecto de vida fuera del socavón.

El programa plantea dos caminos; el primero, apoyar el emprendimiento o facilitar el acceso al empleo formal. Para esto, articulará acciones con entidades como el SENA y Prosperidad Social, con el fin de ofrecer capacitación, certificación de competencias laborales y acompañamiento para la creación de microempresas. El segundo, contempla medidas para favorecer la estabilidad de las familias, como la prioridad en la reunificación familiar y el acceso a la educación básica para los hijos de los mineros que entren en procesos de transición.

¿Qué impacto busca tener esta estrategia en las regiones?

El Gobierno sostiene que la meta es que la minería deje de ser una actividad marcada por la informalidad y se convierta en un motor de desarrollo económico para los territorios. La estrategia pretende facilitar la formalización de pequeños productores, mejorar su productividad mediante la incorporación de tecnologías limpias, ampliar el acceso al sistema financiero y promover nuevas actividades económicas en municipios donde la extracción ya no sea viable. También incorpora criterios de equidad de género, enfoque étnico y participación de comunidades rurales para ampliar el acceso de poblaciones históricamente excluidas a los programas de apoyo. Siga leyendo: Esta es la ruta que aprobó Antioquia para fortalecer tiendas, panaderías y micronegocios Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas: