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Colombia gasta más de lo que recibe y ya no es sostenible: la grave alerta del FMI por déficit de Colombia

El FMI alertó que Colombia tiene un déficit primario de 3,5% del PIB, una cifra que refleja el desequilibrio de las cuentas públicas y la presión sobre las finanzas del país.

  • Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia; y su ministro de Hacienda, Miguel Gómez. FOTO: Colprensa.
    Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia; y su ministro de Hacienda, Miguel Gómez. FOTO: Colprensa.
Diario La República
hace 3 horas
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El Fondo Monetario Internacional, FMI, advirtió que la situación fiscal de Colombia no es sostenible, debido al tamaño del déficit primario y al aumento de la deuda pública.

El organismo multilateral anunció que una misión técnica viajará a Bogotá a principios de noviembre para evaluar alternativas que permitan estabilizar las finanzas del país.

Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, señaló que el déficit primario de Colombia equivale a 3,5% del Producto Interno Bruto, PIB, un nivel que calificó como muy alto. Además, indicó que la deuda pública ya representa 60% del PIB y continúa en aumento.

Puede leer: Ministerio de Hacienda plantea recortes y más inversión para impulsar a Colombia

“Esta situación no es sostenible ni viable”, afirmó el funcionario durante una conferencia de prensa realizada en Bangkok, Tailandia, en el marco de las reuniones anuales del organismo.

La advertencia se conoce después de que el Gobierno colombiano retomara los acercamientos con el FMI para buscar opciones de apoyo financiero y avanzar en una estrategia de estabilización fiscal.

¿Qué pasará con la misión del FMI que llegará a Bogotá en noviembre?

El Ministerio de Hacienda informó que una misión técnica del FMI visitará Bogotá a principios de noviembre para continuar las conversaciones sobre las finanzas públicas y examinar posibles alternativas de apoyo para el país.

En esta primera etapa, las reuniones se concentrarán en la consulta del Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI, un mecanismo mediante el cual el organismo evalúa periódicamente la situación económica y financiera de sus países miembros y formula recomendaciones de política económica.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, destacó el acompañamiento del organismo en este proceso y señaló que contribuye a fortalecer la confianza en Colombia.

La visita se suma a los contactos que el Gobierno ha sostenido con representantes del FMI en las últimas semanas. A finales de septiembre, Nigel Clarke, subdirector gerente del organismo, visitó el país y manifestó su interés en acompañar los esfuerzos para fortalecer la credibilidad económica.

También hubo reuniones en Washington entre funcionarios del Ministerio de Hacienda y representantes del FMI para avanzar en el acercamiento entre las partes.

En contexto: Gobierno De la Espriella alarga el plazo de deuda por $19,8 billones: pagos irían hasta 2062

¿Por qué el déficit fiscal presiona las cuentas públicas de Colombia?

La preocupación del FMI se da en medio del deterioro de las cuentas fiscales de Colombia. El déficit fiscal fue de 6,4% del PIB en 2025 y las proyecciones apuntan a que podría llegar a 7,2% al cierre de 2026.

El déficit primario, que mide la diferencia entre los ingresos y los gastos del Gobierno antes del pago de intereses de la deuda, permite observar la presión que enfrenta el Estado para financiar sus obligaciones.

Con la llegada de la misión técnica, el Gobierno buscará avanzar en las conversaciones sobre las medidas necesarias para estabilizar las finanzas públicas y mejorar las condiciones de financiamiento del país.

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