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Flypass explica lo que pasó con los 20 demandantes a los que les habrían cobrado $220 adicionales por un cruce de planes

La empresa explicó que el error se originó por un cambio y cruce entre planes de Flypass, pues algunos usuarios tenían contratado un plan básico, pero el sistema les aplicó cobros correspondientes a otro plan.

  • Juan Manuel Vicente, CEO de Flypass y F2X. Foto: cortesía
    Juan Manuel Vicente, CEO de Flypass y F2X. Foto: cortesía
Camilo Andrés López C
Camilo Andrés López C

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Un grupo de usuarios presentó una acción de grupo contra F2X S.A.S., la empresa dueña de Flypass, por el presunto cobro de 220 pesos adicionales cada vez que un vehículo pasa por un peaje en los planes Standard y Colpass del sistema. Según la demanda, ese valor se estaría sumando indebidamente a la tarifa oficial que ya está regulada por el Estado.

El proceso se tramitó en el Juzgado 2 Civil del Circuito de Itagüí. La demanda se apoya en la Resolución 20213040035125 de 2021 del Ministerio de Transporte, que establece que “en ningún caso” se podrá cobrar al usuario, por el paso por la estación de peaje, un valor superior a la tarifa oficial. La misma norma prohíbe pactar con los usuarios cobros adicionales al pago del peaje, prohibición que el Ministerio reiteró en agosto de 2025 mediante una circular dirigida a todos los intermediadores del sistema.

Los apoderados de los demandantes, Hernán Panesso y Manuel García, sostienen que los peajes no son un cobro cualquiera, porque su tarifa la fija el Estado y no una empresa privada.

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Agregan que, al tratarse de un valor que el usuario no ve directamente, difícilmente lo reclama, pero que su repetición peaje tras peaje podría generar un impacto considerable en el conjunto de usuarios.

“Esta acción no cuestiona a los concesionarios ni el cobro de los peajes, que financian las vías del país. Lo que se pide es que el juez y las autoridades valoren si el cobro de un valor por encima de esa tarifa se ajusta a lo que ordena la regulación”, señalan los abogados, quienes precisan que una eventual decisión judicial cobijaría a todos los afectados, así no hayan demandado directamente.

Juan Manuel Vicente, CEO de Flypass y F2X, explicó en entrevista con EL COLOMBIANO que la compañía siempre atiende las solicitudes de sus clientes como oportunidades de mejora, y que la notificación de la demanda llegó el lunes de esta semana.

Según su versión, existe una diferencia de fondo entre el valor del peaje —que está reglamentado y que la empresa cobra exactamente como lo determina cada concesión vial— y un cobro adicional que aplica, según el plan contratado, por el uso de una forma de pago específica llamada “pasa y paga”.

De acuerdo con Vicente, en el plan Standard sí se cobran 220 pesos por usar esa modalidad, mientras que en el plan básico ese cobro no existe, aunque este último tiene otras limitaciones y costos más altos en el uso de servicios adicionales.

“Una cosa es que te estemos cobrando más por el peaje, y otra cosa es que te estemos cobrando un adicional de acuerdo al plan que tengas por la forma de pago que estás utilizando”, enfatizó.

Según Juan Manuel Vicente, al revisar el caso, la compañía identificó que, de los 20 usuarios que hacen parte de la demanda, 19 sí eran clientes de Flypass.

De ellos, 12 habían creado su cuenta después del 16 de agosto y, de esos, nueve solo registraban dos pasos por peaje, realizados en menos de media hora, es decir, viajes de ida y vuelta muy cercanos entre sí.

La revisión interna reveló que estos usuarios figuraban en el sistema de Flypass con el plan Standard, pero en sus aplicaciones móviles aparecían inscritos en el plan básico.

Al indagar la causa, la empresa encontró, el martes de esta semana, un error originado en el despliegue de una actualización de la aplicación: cuando un usuario cambiaba de plan, el cambio no quedaba correctamente registrado en el sistema de liquidación, por lo que sus cobros se seguían calculando con las tarifas del plan anterior (“planes trocados”, en palabras de la empresa).

El ajuste en la aplicación se aplicó esa misma noche del martes, aunque solo tuvo efecto pleno hacia las 11 de la mañana del miércoles. Ese día se identificó, uno a uno, a todos los usuarios afectados, y se les hizo la devolución correspondiente.

Según el CEO de la compañía, el error técnico afectó en total a 312 usuarios, equivalentes al 0,13% de todas las personas que usaron el servicio en agosto, y a apenas el 0,025% de las transacciones liquidadas ese mes.

Del total de afectados, 934.170 pesos fueron cobrados de más, monto que ya fue devuelto en su totalidad.

Al mismo tiempo, la empresa identificó que había dejado de cobrar 574.130 pesos por otros servicios que correspondían al plan real de esos usuarios, valor que finalmente no les fue cobrado.

El efecto numérico neto del error, según la compañía, fue de 360.040 pesos cobrados de más en conjunto.

Vicente lamentó también que ninguno de los 20 demandantes contactó al call center de Flypass para reportar el inconveniente antes de instaurar la acción legal. En cambio, sí hubo tres personas ajenas a la demanda que llamaron durante agosto —los días 19, 24 y 29— para reportar la misma situación de cobro con el plan equivocado. Esos casos se resolvieron de inmediato, con devoluciones que no superaron entre 3.000 y 5.000 pesos por persona.

“Quizás si estos 20, cuando se dieron cuenta que había ese error, nos hubieran llamado, seguramente hubiéramos resuelto la novedad mucho antes”, afirmó el directivo.

Actualmente, según Vicente, cerca del 40% del recaudo de peajes en Colombia ya se hace de manera electrónica, un porcentaje que califica como un éxito rápido si se compara con la velocidad de adopción en otros países. No obstante, reconoció que el modelo —que involucra a varios actores, entre ellos los usuarios, las concesiones viales, los intermediadores y las autoridades de transporte— todavía enfrenta retos: fallas en la lectura de dispositivos en el momento del paso, demoras en la actualización de saldos y carriles insuficientes para atender la creciente demanda de pago electrónico en algunos peajes.

Por ahora, el proceso judicial contra Flypass sigue su curso en el Juzgado 2 Civil del Circuito de Itagüí, mientras la empresa insiste en que sus canales de atención están disponibles para que cualquier usuario que identifique un cobro irregular pueda reportarlo directamente.

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