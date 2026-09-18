“Es inaceptable que 10 millones de colombianos aún estén en el gota a gota”: vicepresidente Restrepo

El Gobierno del presidente, Abelardo de la Espriella, puso al sector fintech y a las startups en el centro de su estrategia para ampliar el acceso al crédito, impulsar la innovación y movilizar nuevas fuentes de financiación para la economía del país.
Durante el Latam Fintech Market 2026, que se realiza en Barranquilla, el vicepresidente, José Manuel Restrepo, afirmó que el país necesita más innovación e inclusión financiera para destrabar el financiamiento y recuperar el crecimiento económico. El mandatario, por su parte, señaló que el sector fintech tendrá un papel central durante su administración.
“Esta es una demostración de que este país necesita inyección de innovación, inyección de inclusión”, afirmó Restrepo durante su intervención.
El mensaje del Ejecutivo llega en un momento en el que el Gobierno busca ampliar las fuentes de financiación para empresas y hogares, al tiempo que el ecosistema fintech anunció inversiones por al menos $4,3 billones durante los próximos 12 meses para financiar operaciones e innovación tecnológica.
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