Fepc podría costarle hasta $14 billones al país este año si no suben los precios de los combustibles

El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) volvió a ubicarse en el centro del debate sobre las finanzas públicas en Colombia. El incremento de los precios internacionales del petróleo durante 2026 amplió la diferencia entre los valores de los combustibles en el mercado local y las referencias internacionales, elevando el costo fiscal del mecanismo.
De acuerdo con las estimaciones presentadas en un análisis económico, si el Gobierno no realiza nuevos incrementos en los precios internos de la gasolina y el ACPM, el déficit del Fepc podría ascender hasta $14 billones este año, advirtieron analistas del Grupo Cibest.