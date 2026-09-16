Reserva Federal de EE. UU. sube las tasas de interés por primera vez desde 2023

La Reserva Federal de Estados Unidos elevó este miércoles su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, hasta un rango de entre 3,75% y 4%, en el primer incremento desde julio de 2023 y la primera decisión de este tipo bajo la presidencia de Kevin Warsh. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) aprobó la decisión por unanimidad. Con el aumento, el banco central busca contener unas presiones inflacionarias que continúan por encima de su objetivo de 2%. “La medida adoptada hoy contribuirá a un retorno más oportuno al objetivo del 2% fijado por el comité”, señaló la Fed en su comunicado. La decisión estaba ampliamente anticipada por los mercados. Antes de la reunión, los contratos de futuros de fondos federales asignaban una probabilidad superior al 90% a un incremento de 25 puntos básicos. En contexto: ¿Por qué el peso colombiano fue la moneda más fuerte del mundo en julio?

Fed proyecta otra subida de tasas antes de finalizar 2026

El mensaje más relevante de la reunión está en las nuevas proyecciones económicas de los funcionarios de la Reserva Federal. La previsión mediana para la tasa de fondos federales al cierre de 2026 pasó de 3,8% a 4,1%. Esto apunta a que el actual ciclo de endurecimiento monetario todavía podría tener continuidad. De los 18 funcionarios que entregaron proyecciones, 16 contemplan al menos un aumento adicional de las tasas este año. Una nueva subida de 25 puntos básicos llevaría el rango de referencia hasta 4%-4,25%. Para 2027, la proyección mediana no contempla aumentos adicionales. Sin embargo, ocho funcionarios consideran que las tasas podrían ubicarse un cuarto de punto porcentual por encima del nivel actual al cierre de ese año. Al igual que ocurrió en junio, Kevin Warsh no presentó una proyección individual, por lo que las estimaciones corresponden a 18 de los 19 funcionarios con participación en el proceso. Lea más: Senado de EE. UU. confirma a Kevin Warsh como presidente de la FED

La inflación sigue siendo el principal problema para la Fed

El giro de la política monetaria ocurre en un contexto de inflación persistente. Los últimos datos mostraron un incremento mayor al esperado en la inflación subyacente de Estados Unidos, mientras que los precios de la energía y los efectos de los aranceles mantienen presión sobre el nivel general de precios. La Fed volvió a calificar la inflación como elevada, aunque mantuvo una valoración relativamente positiva de la actividad económica. “El crecimiento de la productividad es sólido y la inversión de capital es robusta”, señalaron los funcionarios. También indicaron que la creación de empleo ha seguido el ritmo de crecimiento de la fuerza laboral y que la tasa de desempleo ha cambiado poco. El problema es que la propia Reserva Federal ahora espera que la inflación tarde más en regresar a su meta de 2%. La proyección mediana sitúa ese retorno en 2029, un año más tarde que en la previsión anterior.

Kevin Warsh.

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La decisión pone a prueba la relación entre Kevin Warsh y Donald Trump

El aumento de las tasas también pone a prueba la relación entre Warsh y el presidente Donald Trump, que defendió públicamente una reducción de los costos de financiación y ha presionado a la Reserva Federal para que reduzca las tasas. La decisión de este miércoles 16 de septiembre va, por tanto, en sentido contrario a las demandas de la Casa Blanca. Warsh, quien llegó a la presidencia de la Fed con el respaldo de Trump, había advertido previamente que la inflación no estaba disminuyendo de manera suficientemente rápida, una posición que dejó abierta la posibilidad de un endurecimiento monetario. La decisión también refuerza la expectativa de que la trayectoria de las tasas dependerá de los próximos datos de inflación, empleo y actividad económica, más que de una ruta predeterminada.

El movimiento tiene implicaciones para el costo del crédito en Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro, el dólar y las condiciones financieras internacionales. Para los mercados emergentes, incluido Colombia, la trayectoria de las tasas estadounidenses es particularmente relevante por su incidencia sobre los flujos internacionales de capital, el comportamiento del dólar y el costo de financiación externa. La Fed, además, enfrenta un escenario en el que las presiones inflacionarias no provienen exclusivamente de la demanda interna. Los aranceles, los precios de la energía y las tensiones geopolíticas complican la tarea de determinar cuánto tiempo deberá mantenerse una política monetaria restrictiva.

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