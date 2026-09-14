Así construyó Grupo Argos la primera casa sismorresistente en Quibdó, en menos de dos semanas, para afectados por terremoto

Construir una vivienda de 60 metros cuadrados en menos de dos semanas, en una zona afectada por un terremoto y con dificultades logísticas, fue el primer ejercicio de Grupo Argos para poner a prueba el modelo de reconstrucción que busca llevar a distintas regiones del país. La compañía, a través del programa Adopta un Hogar, para el que destinó $13.000 millones en alianza con el artista Nicky Jam, tiene como objetivo construir 1.000 viviendas para familias afectadas por el sismo en diferentes regiones. La primera de ellas ya está lista en el barrio Medrano, en Quibdó, Chocó, y fue levantada en aproximadamente 12 días; además, será entregada este martes 15 de septiembre. Carlos Mario Gómez, gerente de Reconstrucción de Grupo Argos, explicó a EL COLOMBIANO que la velocidad de construcción no parte de improvisar sobre el terreno, sino de aprovechar capacidades que la compañía venía desarrollando desde hace cerca de una década. “Todo parte de poner una serie de capacidades que la compañía ha venido desarrollando a lo largo del tiempo”, señaló Gómez. La empresa había trabajado en iniciativas como Hogares Saludables y Casa para Mí, además de contar con experiencia en proyectos de obras por impuestos. Tras el terremoto, esas capacidades fueron articuladas mediante una nueva gerencia de reconstrucción. Le puede interesar: “Marea viva por el Chocó de mañana”: Juanes, James y Nicky Jam se unen con otras figuras por la reconstrucción de Chocó El reto era de grandes dimensiones. Según el directivo, el escenario que encontraron incluía más de 35.000 viviendas destruidas, lo que planteaba la necesidad de restituir rápidamente los hogares, pero además bajo condiciones que respondieran a la amenaza sísmica de cada territorio. La entrega de la primera vivienda está prevista para realizarse alrededor de las 10:00 de la mañana, en un acto que contaría con la presencia de Abelardo De la Espriella, presidente de la República; la primera dama, Ana Lucía Pineda; el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, y el CEO del Grupo Argos, Juan Esteban Calle, así como otros empresarios que se han vinculado al proceso. La jornada tendría dos momentos: primero, la presentación del modelo de reconstrucción, sus características y el plan para llevarlo a otras zonas afectadas; después, se realizaría la entrega de las llaves a la familia beneficiaria, que recibió una vivienda completamente equipada gracias a los aportes de distintas empresas y organizaciones.

No es una casa prefabricada: es una vivienda industrializada

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Uno de los puntos que Grupo Argos quiere diferenciar es el sistema constructivo. Gómez explicó que, aunque en Colombia existe la tendencia a llamar prefabricado a todo aquello que no se construye con ladrillo o mampostería, el modelo utilizado para estas viviendas corresponde a una construcción industrializada. “La estructura de la vivienda se produce en una fábrica y, cuando ya la producimos, el calibre, las dimensiones de cada elemento se define a los requerimientos y exigencias del código sismorresistente”, explicó. Esto permite que los componentes sean fabricados previamente y lleguen al territorio con unas especificaciones determinadas para luego ser ensamblados. El objetivo es que el sistema pueda adaptarse a las condiciones sísmicas de las regiones en las que se construirán las viviendas. Gómez lo resumió con una comparación sencilla: el proceso funciona “tipo lego”. A partir de la definición del prototipo, se determina cómo deben salir los perfiles de la fábrica, mientras que en el territorio se establece cómo deben armarse y unirse. La primera vivienda en Quibdó tiene 60 metros cuadrados y tres habitaciones. Además de reducir los tiempos de construcción, el sistema disminuye el peso de la estructura: de acuerdo con el gerente de Reconstrucción, una vivienda bajo este modelo pesa menos de la mitad que una vivienda convencional. Lea más: Grupo Argos y Nicky Jam donarán $13.000 millones para reconstruir viviendas La diferencia también aparece en la logística. Gómez puso como ejemplo que una vivienda convencional de 60 metros cuadrados puede requerir alrededor de 900 ladrillos, 120 unidades de cemento, varilla, arena y otros materiales, que deben transportarse hasta zonas donde el acceso puede ser complejo. “Es en la dispersión donde tenemos que llegar con estas soluciones, se nos va a hacer mucho más costoso y mucho más dispendioso”, dijo. Por eso, reducir el peso y trasladar buena parte del proceso de fabricación a una planta se convierte en una ventaja para la reconstrucción en territorios afectados.

Los primeros beneficiados

Los beneficiados serán Doña Julia y su familia, quienes volvieron a tener casa después de que el terremoto les quitara buena parte del patrimonio que habían construido durante décadas. Su vivienda, con más de 30 años de historia, quedó afectada por el sismo y la familia, integrada por cerca de seis personas, terminó enfrentando la pérdida de un hogar que había sido su patrimonio durante años. Para el gerente de Reconstrucción de Grupo Argos, la decisión de comenzar por esta familia se tomó luego de revisar las necesidades en territorio junto con la Fundación Grupo Argos, la Alcaldía de Quibdó y la Gobernación del Chocó. “Esta familia era una familia con una necesidad enorme, vulnerable y por eso se decidió seleccionarlos como la primera familia beneficiaria de las viviendas donadas por el programa Adopta un Hogar”, explicó Gómez. Gómez contó que doña Julia es pensionada del magisterio y que la familia atravesaba una situación económica compleja. Después del sismo, la pérdida de la vivienda significó también perder buena parte del patrimonio construido durante más de 30 años.

¿Cuánto cuesta y cómo quieren llegar a 1.000 viviendas?

La rapidez no es el único factor que Grupo Argos está midiendo. También está el costo de llevar las soluciones hasta las familias. Para una vivienda convencional de 60 metros cuadrados, Gómez estimó que únicamente los materiales, sin incluir mano de obra ni logística, pueden estar entre $70 millones y $76 millones. En el sistema industrializado utilizado por Argos, el valor aproximado de los materiales es de $60 millones. A esto se sumarían unos $30 millones estimados de mano de obra. La apuesta, sin embargo, no consiste en que Grupo Argos construya por sí solo las 1.000 viviendas. La compañía busca sumar alcaldías, gobernaciones, fundaciones y otras organizaciones para compartir capacidades, mano de obra y recursos. Conozca también: Grupo Argos plantea obras por impuestos y que empresas “apadrinen” territorios para acelerar reconstrucción tras terremoto “Nosotros nos vamos con todo nuestro conocimiento, damos el acompañamiento técnico, llevamos y donamos el kit de la vivienda, pero estamos generando alianzas territoriales para que conjuntamente la construyamos”, explicó Gómez. Ese esquema será clave para alcanzar la meta del programa Adopta un Hogar. La idea es que la empresa pueda aportar el conocimiento técnico y los componentes de las viviendas, mientras que los aliados territoriales contribuyan a hacer más eficientes la construcción y los recursos disponibles. La primera vivienda sirvió también como laboratorio para entender las condiciones del territorio. La segunda entrega está prevista para el 24 de septiembre en Ciudad Bolívar, Antioquia, mientras que Grupo Argos trabaja en proyectos de mayor escala en Argelia, Valle del Cauca, Unión Panamericana y otras zonas del Chocó. En Ciudad Bolívar, la compañía está revisando las viviendas afectadas junto con los equipos técnicos para determinar cuáles requieren demolición y reconstrucción completa. La estimación preliminar apunta a entre ocho y 10 viviendas. La meta es que el proceso deje de ser vivienda por vivienda y empiece a desarrollarse mediante conjuntos de unidades. “Estamos buscando consolidar viviendas y, de esa forma, poder empezar a tener un ritmo mayor en la ejecución de esas viviendas que queremos entregar a los damnificados”, afirmó Gómez.

Cuatro prototipos para distintas regiones

El modelo tampoco contempla fabricar 1.000 casas idénticas. Grupo Argos ya trabaja con alrededor de cuatro prototipos, pensados para responder a las características de diferentes territorios. “Nosotros no nos vamos a ir con 1.000 prototipos de vivienda diferentes”, explicó Gómez. La idea es tener una vivienda típica para zonas como el Eje Cafetero y otra para el Pacífico, entre otras adaptaciones. La estructura industrializada permite que los cambios sean relativamente acotados. El prototipo puede modificarse en aspectos como la orientación o algunos elementos de la vivienda, pero conservando buena parte de los componentes y del proceso de fabricación. Para que ese modelo funcione a gran escala, uno de los retos está ahora en el territorio: formar personas que sepan ensamblar las viviendas. En esa línea, Grupo Argos ya trabaja con el Sena para crear capacidades locales.

La estimación es que cada vivienda pueda construirse con un líder técnico, un oficial o maestro de obra y entre cuatro y cinco personas encargadas de las labores de ensamblaje. Para Gómez, este componente puede tener un efecto que va más allá de la reconstrucción. Al tratarse de un sistema más liviano, requiere menos esfuerzo físico que la construcción convencional y puede abrir oportunidades para formar y emplear jóvenes en los territorios. “Hoy en Colombia necesitamos dar un paso en la renovación de los sistemas constructivos”, sostuvo. Puede leer: Empresas se unen para ayudar a damnificados por el sismo: así puede donar

Una casa que llega equipada

La primera vivienda de Quibdó también terminó convirtiéndose en un esfuerzo colectivo. Aunque Grupo Argos entrega la solución habitacional, otras compañías y entidades se han sumado para dotar el hogar. El Ejército Nacional, que apoyó con mano de obra, también aportó camas y colchones. Otras empresas entregaron electrodomésticos y elementos para completar la vivienda. En el proyecto también se han vinculado compañías como Rotoplas, que aportará tanques, reservorios de agua y pozos sépticos; ABB, con kits eléctricos; y otras empresas que han suministrado materiales, pintura y elementos para la cocina.

La apuesta de Argos es que esta red de aliados siga creciendo para que los $13.000 millones destinados al programa puedan multiplicar su alcance y acercar la iniciativa a la meta de 1.000 viviendas. Así, la primera casa antisísmica de Quibdó no solo representa la entrega de una vivienda a una familia damnificada. Para Grupo Argos es también la prueba inicial de un modelo que busca combinar industrialización, construcción rápida, alianzas locales y formación de mano de obra para acelerar la reconstrucción. “Más que recursos es capacidad de visión y, digamos que, estamos poniendo todo el conocimiento que tiene el equipo de Casa para Mí, Hogares Saludables, obviamente la articulación de nuestra fundación”, concluyó Gómez. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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