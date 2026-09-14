Así construyó Grupo Argos la primera casa sismorresistente en Quibdó, en menos de dos semanas, para afectados por terremoto

Construir una vivienda de 60 metros cuadrados en menos de dos semanas, en una zona afectada por un terremoto y con dificultades logísticas, fue el primer ejercicio de Grupo Argos para poner a prueba el modelo de reconstrucción que busca llevar a distintas regiones del país.
La compañía, a través del programa Adopta un Hogar, para el que destinó $13.000 millones en alianza con el artista Nicky Jam, tiene como objetivo construir 1.000 viviendas para familias afectadas por el sismo en diferentes regiones.
La primera de ellas ya está lista en el barrio Medrano, en Quibdó, Chocó, y fue levantada en aproximadamente 12 días; además, será entregada este martes 15 de septiembre. Carlos Mario Gómez, gerente de Reconstrucción de Grupo Argos, explicó a EL COLOMBIANO que la velocidad de construcción no parte de improvisar sobre el terreno, sino de aprovechar capacidades que la compañía venía desarrollando desde hace cerca de una década.
“Todo parte de poner una serie de capacidades que la compañía ha venido desarrollando a lo largo del tiempo”, señaló Gómez. La empresa había trabajado en iniciativas como Hogares Saludables y Casa para Mí, además de contar con experiencia en proyectos de obras por impuestos. Tras el terremoto, esas capacidades fueron articuladas mediante una nueva gerencia de reconstrucción.
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El reto era de grandes dimensiones. Según el directivo, el escenario que encontraron incluía más de 35.000 viviendas destruidas, lo que planteaba la necesidad de restituir rápidamente los hogares, pero además bajo condiciones que respondieran a la amenaza sísmica de cada territorio.
La entrega de la primera vivienda está prevista para realizarse alrededor de las 10:00 de la mañana, en un acto que contaría con la presencia de Abelardo De la Espriella, presidente de la República; la primera dama, Ana Lucía Pineda; el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, y el CEO del Grupo Argos, Juan Esteban Calle, así como otros empresarios que se han vinculado al proceso.
La jornada tendría dos momentos: primero, la presentación del modelo de reconstrucción, sus características y el plan para llevarlo a otras zonas afectadas; después, se realizaría la entrega de las llaves a la familia beneficiaria, que recibió una vivienda completamente equipada gracias a los aportes de distintas empresas y organizaciones.