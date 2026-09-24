Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

¡Alerta! Delincuentes están clonando el número oficial de los bancos para que aparezca en la pantalla de la víctima; vea cómo protegerse

Delincuentes estarían usando el vishing, una modalidad de estafa en la que los delincuentes suplantan telefónicamente a empresas para obtener información de los usuarios.

  • Estafadores suplantan números oficiales para obtener claves y datos. FOTO: MAURICIO PALACIO BETANCUR
    Estafadores suplantan números oficiales para obtener claves y datos. FOTO: MAURICIO PALACIO BETANCUR
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Una modalidad de estafa ha estado circulando en el país, por lo que las autoridades ya están alertas para dar con el paradero de los responsables de estos delitos.

De acuerdo con el Banco de Bogotá, delincuentes estarían llamando a sus clientes para pedirles claves o datos de sus cuentas con el fin de despojarlos de su dinero.

Lea también: Estafas con voz clonada por IA: qué es un deepfake de voz y cómo proteger a su familia

Lo más grave del asunto es que estarían utilizando el vishing, un tipo de estafa en la que se suplanta la identidad de empresas o instituciones por medio de llamadas telefónicas.

¡Alerta! Delincuentes están clonando el número oficial de los bancos para que aparezca en la pantalla de la víctima; vea cómo protegerse

Esto quiere decir que los delincuentes llaman a las víctimas utilizando un número que aparece como si fuera del Banco de Bogotá, además de hacerse pasar por empleados de la entidad.

Entérese: El botón PSE rompió récord, superó las 90 millones de transacciones en un solo mes

Durante la llamada, les dicen a los clientes que supuestamente se detectó una transacción sospechosa o que hay un problema con la cuenta, por lo que necesitan verificar sus datos. En ese momento, intentan obtener de manera engañosa las claves y otra información personal, o incluso inducirlos a ingresar a enlaces fraudulentos.

Según el estudio de Tendencias de Fraude de TransUnion, con cierre al primer semestre de 2026, el 25 % de quienes afirmaron haber perdido dinero a causa de un fraude señaló que estuvo relacionado con el vishing.

El Banco de Bogotá recomienda a sus usuarios lo siguiente:

1. Rechazar cualquier llamada de los números de atención, pues estos, usualmente, solo sirven para recibir llamadas, no para realizarlas.

2. No compartir claves, contraseñas o códigos de seguridad. Ninguno de estos será solicitado por este tipo de canales.

3. No ingresar a enlaces enviados por SMS o WhatsApp como resultado de una llamada sospechosa.

Si reconoce algún caso en el que esté siendo víctima de una estafa, comuníquese de inmediato con la línea única 123 o con los números telefónicos oficiales de la entidad bancaria para verificar la veracidad de la llamada.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es el vishing y cómo funciona esta modalidad de estafa?
El vishing es una modalidad de fraude en la que los delincuentes suplantan por teléfono a empresas o instituciones para obtener información confidencial de sus víctimas. En este caso, los estafadores se hacen pasar por empleados del Banco de Bogotá y solicitan claves, datos personales o información de las cuentas.
¿Cómo saber si una llamada que aparece como del Banco de Bogotá es una estafa?
Una señal de alerta es que durante la llamada le soliciten claves, contraseñas o códigos de seguridad. Los delincuentes también pueden afirmar que existe una transacción sospechosa o un problema con la cuenta para presionar a la víctima a entregar sus datos.
¿El Banco de Bogotá puede llamar para pedir claves o códigos de seguridad?
No se deben compartir claves, contraseñas ni códigos de seguridad durante este tipo de llamadas.

Temas recomendados

Economía
Robo
Bancos
Banco de Bogotá
estafas
Delincuencia
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos