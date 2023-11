Pese a las largas demoras para lograr los acuerdos con las 235 comunidades indígenas que están ubicados en las cercanías del proyecto, ahora la preocupación es que, como están las cosas, la línea Colectora esté en funcionamiento, pero no haya energía para transportar.

“De 235 comunidades no tuvimos que cerrar con test de proporcionalidad, llegamos a acuerdos amistosos de mutuo consenso con todas. Creo que la dificultad radica en otras cosas”, señaló Zuleta.

Zuleta no quiso culpar a las comunidades wayúu, pues gran parte de la responsabilidad recae en el Estado.

Eso da que, en promedio, hay una comunidad cada 500 metros y con conflictos históricos entre ellas que dificultaba la negociación.

“El ministerio no tenía un censo exhaustivo y eso retrasó mucho el proceso”, detalló. Pero, además, una normativa no permitió agrupar a varias comunidades indígenas en un mismo acuerdo, sino que Enlaza tuvo que negociar con cada una por su lado.

Y a todo eso se sumó la pandemia, con todas sus complicaciones para reuniones presenciales, y en muchos lugares ni siquiera hay internet.

Compensación

Zuleta explicó que los impactos en las comunidades son distintos, en relación con su ubicación frente al proyecto, algunas tendrían las torres en sus zonas de convivencia y otras tendrán cables en su horizonte, e, incluso, hay afectaciones en sitios sagrados como cementerios; por eso mismo, las compensaciones son diferentes para cada comunidad.

“Lo primero que tratamos es de evitar afectaciones importantes, por ejemplo, a los sitios sagrados o a los lugares destacados en las comunidades, entonces, yo hago todo lo posible por mover la línea un poco y no pasar por ahí”, aseguró.

Así que en esa lógica, la “primera medida es evitar el impacto. La segunda medida es mitigar el impacto, yo no lo puedo evitar porque no hay forma de no pasar por allí, pero sí puedo mitigarlo: puedo elevar las torres, puedo separarlas un poco más, puedo hacer cosas para que el impacto que le causo sea menos de lo que originalmente yo pensaba. Y, la tercera, es compensarlo, eso significa que si yo definitivamente paso por este lugar y ahí están sus cabras, ahí está el camino por el que usted recorre para ir a traer el agua o cualquier otro tipo de impacto que pueda generarle el proyecto, pues entonces nos sentamos y decimos, ¿cómo puedo compensarle eso?”, contó.

Y dichas compensaciones van desde los rituales de armonización hasta infraestructuras públicas, becas, actividades productivas y recursos de cualquier índole que puedan ayudar a la comunidad a mejorar sus condiciones de vida a cambio de que permitan la construcción del proyecto.

De acuerdo con el presidente de Enlaza, las compensaciones acordadas con las 235 comunidades indígenas de La Guajira costarán al rededor de 40 mil millones de pesos.

Que valga la pena

Más allá de esos recursos, que van a beneficiar a las comunidades Wayúu, principalmente, este proyecto espera traer al interior del país 1.050 megas de energía renovable, si es que se materializan los proyectos que están en curso.