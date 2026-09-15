Entre Panes 2026 reunirá en Medellín a la industria gastronómica y proveedores del food service

Medellín será escenario de una nueva cita de negocios para la industria gastronómica colombiana. Entre Panes 2026, convención de negocios y feria B2B especializada en food service, realizará su segunda edición los próximos 16 y 17 de septiembre en Plaza Mayor.
El encuentro busca conectar a empresarios, emprendedores, profesionales, marcas y proveedores de la industria para generar oportunidades de conocimiento, networking y negocios, en un momento de expansión para el sector gastronómico de la capital antioqueña.