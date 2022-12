¿Cómo analiza el mercado para la compra de vivienda?

“Para las personas que piensan comprar vivienda en 2023 la entrega se programaría para el 2026, y en ese año es probable que se presente un escenario totalmente distinto con respecto a las tasas de interés a nivel mundial y en Colombia, lo que no impactaría negativamente a una familia en su intención de adquirir una casa o apartamento. El promedio de entrega de un inmueble son tres años, tiempo en que las tasas de interés pueden presentar comportamientos distintos. También hay que entender que los créditos son a largo plazo, y los hogares adquieren sus viviendas con créditos a 15 o 20 años. Este lapso sirve para renegociar las deudas”.

¿Acabar los estratos socioeconómicos como los propone el Gobierno, cómo alteraría el mercado de vivienda?

“Hay que estudiar con profundidad la propuesta. No debería impactar, ya que en nuestro caso las viviendas que tenemos en el mercado no están atadas a un estrato, ya que las unidades habitaciones de interés social se miden es en salarios mínimos porque se le otorgan alivios y subsidios. La estratificación no tiene que ver con una vivienda, sino con la tarifa de los servicios públicos. Acabar con la estratificación no debería tener un impacto negativo o positivo con la dinámica del mercado inmobiliario. Incluso el valor de la tierra para la edificación no tiene que ver con los estratos, sino que está en función de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT)”.