Según la carta, fechada el pasado el 27 de julio, tanto la EPS Sura como la EPS Sanitas y Compensar EPS no cumplirían con los indicadores financieros al finalizar este año, pues en los últimos dos años se ha agotado un capital cercano a los $400.000 millones en el caso de EPS Sura, $415.500 millones en el caso de EPS Sanitas y $ 278.700 para Compensar EPS.

No obstante, alertaron que si no se toman las medidas pertinentes, se hará cada vez más difícil continuar con la prestación de los servicios y enfatizaron en que “ vemos con seria dificultad avanzar con la operación después del mes de septiembre del presente año, razón por la cual, nos veríamos en la necesidad de convocar a nuestras juntas directivas para evaluar los posibles escenarios que como Gobierno nos plantean y tomar las respectivas decisiones del caso”.

Según las EPS en la actualidad hay tres aspectos relevantes que deben ser tratados a la mayor brevedad para poder continuar garantizando la calidad y el acceso oportuno a los servicios de salud, asegurando la sostenibilidad del sistema y no afectando la atención a los usuarios.

1 El valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) es insuficiente para atender el plan de beneficios en salud. Los recursos asignados en el presupuesto general de la Nación no alcanzan a cubrir las necesidades generales del sistema. Se estima que el valor de la UPC en 2022 fue insuficiente en un 8%, respecto al incremento del valor de los servicios cubiertos por el PBS. El ajuste de la UPC en 2023 no corrigió ese problema, para hacerlo ha debido tener un ajuste adicional del 5,7%.

Vale anotar que para el Régimen Contributivo (UPC-C), la Unidad de Pago por Capitación -UPC- se fijó en $1’289.246,40, cuyo valor diario es de $3.581.24.

Y la Unidad de Pago por Captación del Régimen Subsidiado (UPC-S), se fijó en un valor anual de $1’121.396,40, correspondientes a un valor día de $3.114,99.

2 No se ha logrado una redistribución equitativa de recursos entre los actores responsables. Al no ajustar la UPC por condiciones de salud (perfil epidemiológico), varias EPS hoy presentan problemas de solvencia como consecuencia de esta concentración asimétrica de cargas de enfermedad. Las EPS con menor carga de siniestralidad presentan mejores resultados financieros. El ajuste de la UPC por condiciones de salud no significa un aumento o disminución global de la UPC promedio del sector, supone una distribución equitativa de los recursos entre los actores responsables (efecto suma cero).

3 Pago de las deudas de presupuestos máximos, recobros, canastas covid-19, licencias e incapacidades y procesos de compensaciones pendientes.