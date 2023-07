¿Qué tan atractiva es la contra oferta de Gilinski por Éxito para accionistas de GPA?

En la primera oferta, lanzada el 28 de junio, Gilinski había buscado quedarse con 96,5% de la participación accionaria de Grupo Éxito por US$836 millones (US$0,67 por acción), ahora, este decidió bajarle a la intención de adquisición a 51% y por un precio de compra de US$586,5 millones (con US$0,89 por acción), dirigido a Cia Brasileira de Distribuição.

Esta nueva contra propuesta, representa una prima por acción de más de 30% frente a la oferta original, que se hizo el mes pasado.

¿Pero, qué tan atractiva, a la luz de los analistas es esta oferta para Casino y GPA? Pues, la cadena de supermercados francesa Casino tiene una participación de 41% en GPA, que, a su vez, posee 96,5% de Éxito. Además, GPA ha evaluado una posible escisión de Éxito durante los últimos trimestres.

Lo primero que indican los expertos es que, todavía, esta oferta sigue estando por debajo del precio de la acción de Éxito en bolsa. El analista Gregorio Gandini, fundador de Gandini Análisis, indica que en este momento las acciones de la cadena de supermercados transan a $4.030 con una TRM de $3.995, esto equivale a US$1,03.

“De atractiva esta nueva oferta no tiene nada. Acá lo que los Gilinski están haciendo es ahora una estrategia diferente, están midiendo el aceite, porque saben que Casino tiene problemas financieros. El precio que ofrece tiene un descuento grande frente al valor real de la compañía, por lo cual, desde el punto de vista racional, la junta directiva o dueños de Éxito no deberían aceptar está oferta, ya que no tiene mucha diferencia frente a la anterior, salvo el aumento del precio, pero el valor fundamental es absurdo”, dijo Orlando Santiago, analista bursátil.

Y es que, la oferta nueva frente a la anterior está de la siguiente forma. La primera propuesta, como se indicó, ofertaba US$836 millones, con un precio por acción de US$0,67 por 96,5% de las 1.297 millones de las especies en circulación que tiene Éxito en bolsa. Con la TRM de ese momento, valuaba cada título en $2.782. Ahora, la contra oferta, propone US$586,5 millones por 51% de las acciones, a un precio de compra a US$0,89 por acción, que las ubica en $3.556 con la tasa oficial de hoy.

Si bien esto representa un incremento de cerca de 30% en el valor de cada acción, está por debajo del precio objetivo que estiman los analistas.

Expertos del equipo de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa SCB indican que “si tomamos nuestro precio objetivo como base, Gilinski debería ofrecer por Éxito un precio entre $5.800 y $6.300”.