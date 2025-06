Estos son los 100 himnos LGBTQ+ de la historia de la música, según Billboard

Entre las posiciones que van de la 50 a la 100 se destacan Free Xone de Janet Jackson (58), All the lovers de la australiana Kylie Minogue (70), el éxito disco Dancing Queen de Abba (76), Boys keep swinging de David Bowie (82) y It’s raining man de The Weather Girls (91). Algunas de estas canciones han hecho parte de las bandas sonoras de películas –como es el caso de Abba– o han puesto a bailar a generaciones enteras.

El talento latino también forma parte del listado. Solo una canción de una artista de esta parte del mundo integra el ranking de Billboard. Se trata de Todos me miran, de la mexicana Gloria Trevi, que ocupa el puesto 42. Esta canción fue lanzada en 2006 y causó polémica debido a su video musical, protagonizado por un hombre que decide travestirse y enfrentar los prejuicios sociales. En su momento, la cantante reveló que la canción fue inspirada en la historia de un amigo gay que tuvo que enfrentar la discriminación por parte de su familia.