¿Por qué Enel dejará de construir un proyecto eólico en La Guajira?

La decisión se tomó en la reunión de junta directiva realizada hoy, en la cual también se aprobó evaluar y analizar los escenarios de venta del proyecto y/o de las turbinas y equipos adquiridos para el mismo.

Aunque en el reporte enviado a la Superfinanciera no se detallan las razones de esta suspensión, en un comunicado Enel precisó que la decisión, adoptada por la junta se tomó luego de agotar las instancias corporativas internas, y ante la imposibilidad de garantizar los ritmos constructivos del proyecto, debido a las constantes vías de hecho y altas expectativas que superan el marco de actuación de la organización.

Además de los recursos asociados a los compromisos de consulta previa, se han invertido más de $7.100 millones en proyectos relacionados con educación de calidad, acceso al agua y desarrollo económico. Sin embargo, y a pesar de la disposición permanente de la compañía al diálogo y la concertación, las obras estuvieron detenidas durante cerca del 50% de las jornadas laborales durante 2021 y 2022, y en lo corrido de 2023 la cifra ascendió a un 60%.

“Esta decisión, que no solo nos duele como compañía, sino como ciudadanos que le apuestan con mucha ilusión y responsabilidad a la transición energética, fue tomada luego de realizar rigurosos análisis y estudios de viabilidad, que concluyeron que no es posible para la compañía continuar con la construcción de Windpeshi”, afirmó Eugenio Calderón, gerente de Enel Green Power en Colombia y Centroamérica, quien recalcó que “los proyectos tienen que ser sostenibles no sólo desde el punto de vista social sino también económico y su éxito depende del trabajo conjunto entre empresas, instituciones y comunidades. Continuaremos dialogando con las comunidades y grupos de interés para abordar las implicaciones de esta decisión”.

Hace justo un año, en su web Enel explicaba que el parque eólico Windpeshi era uno de los 16 proyectos renovables que se desarrollarían en La Guajira en los próximos años. “Ubicado en jurisdicción de los municipios de Uribia y Maicao, este parque tendrá una potencia de 205 megavatios (MW), gracias a los 41 aerogeneradores que serán instalados en un área de alrededor de 6.200 hectáreas. Su desarrollo está a cargo de Enel Green Power, línea de negocios de Enel Colombia, que en 2018 inauguró el parque solar El Paso (86,2 MWdc) y que actualmente está construyendo el proyecto fotovoltaico La Loma (187 MWdc) en el departamento del Cesar”.