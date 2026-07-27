Bavaria es la empresa que mejor gestiona su inversión social y ambiental, según ranking de IISAE

Bavaria ocupó el primer lugar entre las empresas que mejor gestionan sus recursos y capacidades en ámbitos sociales y ambientales, según el ranking del Índice de Inversión Social y Ambiental Empresarial (IISAE), correspondiente al desempeño de 2025. El estudio fue realizado por Arteaga Latam y evaluó a 318 empresas para medir cómo gestionan su inversión social y ambiental en aspectos clave como la integración con el negocio, la gestión, el esfuerzo financiero, la articulación con otros actores y el reconocimiento que reciben por sus prácticas.

El ranking del IISAE no mide la cantidad de recursos o dinero que estas invierten en proyectos de impacto social o ambiental. En cambio, evalúa la manera en que esas inversiones son gestionadas, independientemente del tamaño de la compañía o del monto destinado a estas iniciativas.

Además de Bavaria, en el ranking también sobresalen empresas como Alquería, que ocupó el segundo lugar; PepsiCo Colombia, en la tercera posición; Ecopetrol, en la cuarta; y Esenttia, en la quinta, entre otras.

Así quedó el listado de las 30 empresas con mejor alineación, gestión, esfuerzo financiero, sinapsis y reconocimiento:

1. Bavaria 2. Alquería 3. PepsiCo Colombia 4. Ecopetrol S.A. 5. Esenttia 6. Organización Carvajal S.A. 7. Colsubsidio 8. Cementos Argos 9. Compañía Nacional de Chocolates 10. Organización Corona 11. Postobón S.A. 12. Colanta 13. Uniban 14. Banco Davivienda 15. Comunicación Celular S.A. – Comcel S.A. (Claro Colombia) 16. Alpina 17. AIR-E 18. Universidad EAFIT 19. GreenLand Investments S.A.S. 20. Universidad Simón Bolívar 21. Natura Cosméticos Ltda. 22. Incauca 23. Oleoducto de los Llanos Orientales (ODL) 24. Fundación Cardioinfantil – LaCardio 25. Promigas 26. Fundación Clínica Universitaria Bolivariana 27. Acesco Colombia 28. SierraCol Energy 29. Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca (Comfenalco Valle Delagente) 30. Incolmotos Yamaha Por otro lado, el IISAE también destacó a otras empresas por su desempeño en alguna de las dimensiones evaluadas. Entre ellas se encuentran Smurfit Westrock - Cartón de Colombia S.A., Nestlé, Cerrejón, SURA, Casa Luker, Mineros S.A., Procafecol S.A., Celsia, Terpel, Grupo Manuelita, Enel Colombia S.A. ESP, Colgate-Palmolive, Nalsani - TOTTO, Hocol S.A., Griffith Foods, Tetra Pak, Banco de Bogotá, Minera El Roble S.A., Agropecuaria Aliar S.A. y Constructora Bolívar.

Estas compañías completan el grupo de las 50 mejor valoradas en inversión social y ambiental empresarial en la medición de 2025, gracias a las iniciativas y estrategias que desarrollan para generar un impacto positivo en el país. El Índice de Inversión Social y Ambiental Empresarial (IISAE) es un estudio independiente elaborado por Arteaga Latam que, en su décima edición, evalúa cómo las empresas colombianas generan valor para los territorios, las comunidades y el país a través de sus inversiones destinadas al desarrollo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas y respuestas