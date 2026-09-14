Empresarios de Medellín son los de mayor aumento en intención de contratación para fin de año

Medellín se posiciona como la ciudad colombiana con el mayor aumento en las expectativas de contratación de empleados para el cuarto trimestre de 2026 (octubre - diciembre), según la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup. Los empresarios de la capital antioqueña reportaron una Tendencia Neta de Empleo de 44%, lo que representa un incremento de 24 puntos porcentuales frente al trimestre inmediatamente anterior. Aunque Barranquilla presenta la mayor expectativa de contratación del país, con 48%, Medellín es la ciudad que más mejoró su perspectiva frente al periodo anterior. Consulte: ¿Qué cambia para los trabajadores temporales en Colombia con el Decreto 581? El panorama nacional también muestra un escenario favorable. La Tendencia Neta de Empleo para Colombia se ubicó en 35%, mientras que el 48% de los empresarios del país manifestó que planea expandir sus nóminas durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre.

Balance por ciudades y sectores

Así las cosas, después de Barranquilla, Medellín registra una expectativa de contratación de 44%. Le siguen Cali y Bucaramanga, ambas con 33%, mientras Bogotá alcanza 30% y Cartagena 25%. Pereira, por su parte, registra una Tendencia Neta de Empleo de 0%. Otras regiones del país presentan una expectativa de 46%. El sector Automotriz presenta las mejores expectativas de contratación para el cuarto trimestre de 2026, con una Tendencia Neta de Empleo de 72% a nivel nacional. La encuesta también identifica entre las actividades con mejores perspectivas a Automotriz y Tecnología y Servicios TI, en un contexto en el que el crecimiento organizacional y la estabilidad de estos sectores aparecen como factores que impulsan las contrataciones en Medellín. En el conjunto de sectores evaluados en Colombia, Comercio y Logística registra una expectativa de 54%, seguido por HORECA, que agrupa alojamiento, restaurantes y recreación, con 48%.

Finanzas y Seguros alcanza 42%, mientras Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos registra 41%. Recursos Naturales, Energía y Servicios Públicos llega a 40%, Manufactura a 36% y Telecomunicaciones y Medios a 34%. Tecnología y Servicios TI presenta una expectativa de contratación de 30%.

Las organizaciones con menos de 10 empleados son las que muestran el panorama más positivo de contratación en Colombia para el último trimestre del año. Este grupo registra una Tendencia Neta de Empleo de 49%, la más alta entre los tamaños de empresa evaluados. Además, presenta el mayor crecimiento frente al trimestre anterior, con un aumento de 36 puntos porcentuales. Entérese: Claro y la Universidad de La Sabana abren 160 cupos para que jóvenes consigan su primer empleo Las compañías con más de 5.000 empleados tienen una expectativa de 43%, con un incremento de 18 puntos porcentuales. En las empresas de entre 50 y 249 trabajadores, la expectativa llega a 39%, después de aumentar 14 puntos porcentuales. Las organizaciones de entre 1.000 y 4.999 empleados registran 38%, con un avance de 9 puntos. Por su parte, las compañías de entre 250 y 999 empleados presentan una expectativa de 36%, 10 puntos porcentuales más que en el trimestre anterior. Las empresas de entre 10 y 49 trabajadores alcanzan 28%, con un aumento de 15 puntos. El informe de ManpowerGroup ubica las expectativas de contratación de Colombia dentro del contexto de América Latina y señala que el país supera el promedio global, pese a los desafíos económicos que persisten. El análisis también aborda la evolución de los cargos de nivel inicial y encuentra que la búsqueda de productividad inmediata y la falta de experiencia son las principales barreras para que las empresas realicen nuevas contrataciones. Le puede gustar: Esta es la trampa de la falsa vacante en Medellín con la que engañaron a una mujer para robarle un iPhone de alta gama

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