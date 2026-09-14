Empresarios de Medellín son los de mayor aumento en intención de contratación para fin de año

Medellín se posiciona como la ciudad colombiana con el mayor aumento en las expectativas de contratación de empleados para el cuarto trimestre de 2026 (octubre - diciembre), según la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup.
Los empresarios de la capital antioqueña reportaron una Tendencia Neta de Empleo de 44%, lo que representa un incremento de 24 puntos porcentuales frente al trimestre inmediatamente anterior.
Aunque Barranquilla presenta la mayor expectativa de contratación del país, con 48%, Medellín es la ciudad que más mejoró su perspectiva frente al periodo anterior.
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El panorama nacional también muestra un escenario favorable. La Tendencia Neta de Empleo para Colombia se ubicó en 35%, mientras que el 48% de los empresarios del país manifestó que planea expandir sus nóminas durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre.