No se trata de un embargo automático ni discrecional por parte de acreedores o bancos.

El pago de la prima de servicios depende del tipo de contrato que tenga el trabajador. Es decir, no todos los trabajadores tienen derecho a esa prestación social.

2. Deudas con cooperativas: También es posible embargar la prima si el trabajador tiene deudas con cooperativas legalmente constituidas, siempre que haya un proceso judicial previo que justifique la medida. Al igual que en el caso anterior, el embargo no puede superar el 50 % de la prima.

Es decir, si usted tiene una deuda con un banco o una casa de cobranza, no pueden tocar su prima, a menos que un juez lo autorice expresamente y que se trate de una excepción establecida en la ley.

No todo vale. La ley colombiana prohíbe embargar la prima de servicios por deudas comerciales o financieras , como aquellas adquiridas con bancos , tarjetas de crédito u otras entidades crediticias, salvo que se trate de cooperativas reconocidas.

No todos los trabajadores tienen derecho a recibir la prima de junio. Todo depende del tipo de contrato laboral. Estos son los trabajadores que sí reciben prima:

-Contrato por prestación de servicios: no reciben prima. Estos contratos no generan vínculo laboral y por tanto no dan derecho a prestaciones sociales.

-Contrato de aprendizaje: no reciben prima. Aunque el aprendiz recibe una compensación, no tiene derecho a prima ni a vacaciones.

-Trabajadores con salario integral: tampoco reciben prima, ya que esta se considera incluida dentro del pago mensual.