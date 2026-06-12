Elon Musk se convierte en el primer billonario del mundo, tras debut de SpaceX en bolsa a US$150

Con ese precio, la capitalización bursátil de SpaceX superó los US$2 billones de dólares. Y Elon Musk, cuya fortuna rondaba los US$970.000 millones el jueves según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, se convirtió en el primer billonario de la historia humana.

Este viernes 12 de junio fue un día que Wall Street no olvidará fácilmente. Las acciones de SpaceX, la empresa de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Elon Musk, abrieron a US$150 en el Nasdaq a las 11:46 a. m. (hora de Nueva York), un 11% por encima del precio de oferta fijado en US$135, y llegaron a tocar los US$168,75 en su primera jornada de negociación.

La salida a bolsa de SpaceX no solo fue la más grande del mundo por el monto recaudado, también generó una demanda sin precedentes. Instituciones e inversores minoristas solicitaron más de US$350.000 millones en acciones, una cifra que cuadruplicó la oferta disponible.

Alrededor del 70% de las acciones vendidas a instituciones se asignaron a inversores de largo plazo, conocidos como “long-only”, y a fondos soberanos. Entre los grandes interesados estuvieron BlackRock, que intentó comprar cerca de US$5.000 millones en acciones; el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí; y la Autoridad de Inversiones de Kuwait, que realizaron pedidos de entre US$1.000 y US$5.000 millones cada uno.

Sin embargo, cerca de un tercio de las empresas que solicitaron acciones no recibió ninguna asignación. Y los inversores minoristas, que generaron una demanda de más de US$100.000 millones, recibieron apenas US$15.000 millones en acciones.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y JPMorgan Chase lideraron la operación, en la que participaron otros 18 bancos.

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