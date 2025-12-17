Concejo dio luz verde al Metro de Medellín para crear reaseguradora en islas Bermudas, ¿por qué hay polémica?

Con un apoyo de 15 votos a favor y solamente tres en contra, el Concejo de Medellín autorizó este miércoles al Metro para crear una filial en islas Bermudas, en medio de un proyecto que puso a la entidad en el ojo del debate público. Mientras la empresa ha defendido la idea como una herramienta para optimizar el uso de los recursos públicos y protegerse ante el volátil mercado de los seguros, durante los últimos días varios corporados expresaron reparos por el proyecto, sobre todo por la rapidez con la que fue tramitado y otros por considerar que la estructura societaria implicaría riesgos. Le puede interesar: Medellín anunció cuándo licitará su séptimo metrocable: llegará al corregimiento mas poblado El documento en cuestión es el proyecto de acuerdo 75 de 2025 y consta de un articulado en el que se autoriza al gerente del Metro, Tomás Elejalde, para crear una reaseguradora cautiva 100 % de propiedad del Metro con domicilio en Bermudas y “un término de duración indefinida”. En su exposición de motivos, el proyecto reseñó que el Metro debe constantemente suscribir pólizas para proteger sus activos y su infraestructura, una tarea que, por cuenta de la magnitud de los riesgos y la volatilidad del mercado internacional de aseguramiento, demanda cada vez más recursos y esfuerzos para la empresa.

Bajo este contexto, el año pasado se contrató un estudio para revisar alternativas para fortalecer esos procesos de aseguramiento, concluyéndose que era pertinente constituir un reasegurador cautivo, es decir, una empresa dedicada exclusivamente a asegurar o reasegurar los riesgos del Metro. En el texto, la Alcaldía señaló que ese mismo modelo ya ha sido implementado en otras entidades, como por ejemplo Maxseguros con el Grupo EPM, Black Gold Re para el Grupo Ecopetrol, EEB Energy Re para el Grupo Energía Bogotá o Linear Systems Re para ISA. Durante las primeras discusiones, varios concejales expresaron reparos tanto de fondo como de forma, principalmente enfocados en la pertinencia de crear esa reaseguradora en un territorio con mala reputación y en la decisión de someter el proyecto a debate a escasos días del fin de las sesiones del año. Lea también: Así funciona la maquinaria alemana con la que trabajan en el Metro de la 80 Varios concejales recordaron por ejemplo que Bermudas fue el escenario de escándalos como los Paradise Papers, que en 2017 sacó a flote cómo muchas multinacionales habían decidido crear allí estructuras societarias para evadir el pago de impuestos. Además de ese caso, el territorio británico también ha sido incluido y retirado en varias ocasiones en listados de paraísos fiscales de la Unión Europea.

No obstante, frente a ese señalamiento, desde el Metro se adujo que este territorio británico de ultramar comparte información financiera con Colombia, que no lo tiene dentro de su lista de paraísos fiscales. Por otro lado, concejales como Farley Macías consideraron que el articulado le daría un margen de acción demasiado amplio al Metro para manejar esa filial y abriría una puerta para que en el futuro otras administraciones tuvieran un poder muy grande. “El riesgo no es técnico, no está en Bermudas, tampoco está en la figura, y menos en la legalidad. El riesgo está en cómo se gobierna lo autorizado”, dijo Macías, pidiendo establecer más controles para la empresa. Siga leyendo: Especial Medellín 350 años | Cómo nos moveremos en la ciudad de las próximas generaciones Sin embargo, la crítica de la mayor parte de los concejales, incluidos varios del seno de la coalición de gobierno, se centró en los tiempos de discusión del debate. “La creación de una cautiva en el exterior es legal y puede ser técnicamente conveniente, pero sin reglas estrictas de transparencia y de control político permanente, eso me parece gravísimo. El riesgo de opacidad pone en juego la confianza ciudadana y el cuidado de los recursos públicos”, expresó la concejala Leticia Orrego.