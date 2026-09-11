El Niño se fortalece: ya hay 90% de probabilidad de que sea “muy fuerte” para fin de año

El fenómeno de El Niño aumenta sus propabilidades de que sea un evento muy fuerte, así lo hizo saber la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, en su último boletín mensual del ENSO, este 10 de septiembre, con un diagnóstico que pocas veces se había visto en 76 años de registros. “El Niño se está fortaleciendo, con una probabilidad mayor del 90% de un evento muy fuerte durante el otoño e invierno del Hemisferio Norte 2026-27”, dice el comunicado del Centro de Predicción Climática. El dato que más pesa está unas líneas después. Para el trimestre octubre-diciembre de 2026 hay 75% de probabilidad de un evento histórico, que superaría la intensidad de todos los Niño registrados desde 1950. Es decir, el más fuerte en 76 años. Ante el reporte, Sergio Cabrales, profesor y consultor del sector minero-energético, agrega que “El Niño se consolida, hay 98% de probabilidad de un evento muy fuerte al cierre de 2026. La probabilidad de El Niño alcanza el 100%, lo que confirma que el fenómeno continuará dominando el escenario climático durante los próximos meses”.

Qué dice el termómetro del Pacífico

El Niño se mide en una franja del Pacífico ecuatorial llamada Niño 3.4, en pleno océano. Por encima de +0,5 °C hay Niño. Desde +2,0 °C se considera “muy fuerte”. En agosto ese índice iba en +1,8 °C. Y los otros termómetros de la NOAA subieron también, por ejemplo, el Niño-3 llegó a +2,5 °C y el Niño-1+2, el más cercano a Suramérica, tocó +3,4 °C. El único que bajó fue el Niño-4, en el Pacífico central-occidental, que cayó a +0,1 °C. Por eso, Luis Felipe Molina, periodista y comunicador de meteorología, señala dónde está la novedad. “Frente a Ecuador y Perú, el mar está +3,4 °C sobre lo normal. En el Pacífico central-occidental, en cambio, la anomalía bajó hasta casi cero. El calor se está cargando hacia nuestro lado del océano, como era de esperarse”. Para Molina, lo más revelador no se ve en la superficie, ya que entre 50 y 150 metros de profundidad hay zonas con más de 10 °C por encima de lo normal, según el reporte de la NOAA. “Esa es la reserva de calor del evento, mientras el tanque siga lleno, seguirá subiendo agua caliente a la superficie. El Niño tiene mucho combustible”. En ese orden, cuenta Molina, la atmósfera ya respondió, y eso se reflejó en los vientos alisios, que empujan el agua caliente hacia Asia, se debilitaron. Asimismo, las lluvias se mudaron al centro y oriente del Pacífico, mientras se suprimieron sobre Indonesia. “Océano y atmósfera se retroalimentan, ya no es solo agua caliente, es un sistema en marcha”, agrega Molina. Puede conocer: MinHacienda anuncia proyecto de ley de urgencia para conseguir $1,2 billones ante El Niño

Cuándo llega el pico y cuándo termina el fenómeno de El Niño

La NOAA ubica el momento de máxima intensidad entre octubre y enero, con un valor medio pronosticado cercano a +2,7 °C en el índice Niño 3.4. Después empieza a ceder, pero despacio. El fenómeno tiene 100% de probabilidad de permanecer hasta el trimestre enero-marzo de 2027 y 82% de seguir activo entre marzo y mayo de ese año. Pero la intensidad sí se modera, ya para enero-marzo la probabilidad de un evento muy fuerte cae a 39%, según el análisis de Cabrales con base en los datos de la NOAA. A su vez, por primera vez el boletín muestra que para el trimestre abril-junio de 2027 el ENSO habría pasado a condiciones neutrales. Y aparece, todavía pequeña, la probabilidad de un regreso de La Niña en ese mismo periodo. El Ideam confirmó el panorama. El instituto informó que ya se completó el cuarto trimestre consecutivo con condiciones de El Niño presentes tanto en la atmósfera como en el océano Pacífico ecuatorial, y elevó a 75% la probabilidad de que sea el evento más intenso desde 1950 y respaldó el dato de 100% la posibilidad de que el fenómeno continúe hasta febrero de 2027 de la Organización Meteorológica Mundial.

Aquí está la trampa del calendario porque El Niño arrancó en junio, pero en Colombia lo más duro suele llegar cuando su máxima intensidad se cruza con la temporada seca, entre diciembre y febrero. Por eso Molina precisa que hay un agravante, debido a que octubre y noviembre son la segunda temporada de lluvias del país, la que llena embalses y acueductos antes de lo seco. Con El Niño, esas lluvias tienden a quedarse cortas en buena parte del territorio. “Por eso ahorrar agua y energía desde ya no es alarmismo, es llegar con reservas al momento difícil. Cada kilovatio que no gastamos hoy es agua que se queda en un embalse para febrero”, dice Molina. Y añade esta advertencia: “Un evento más fuerte no garantiza impactos peores, pero sí los hace más probables”.

Embalses: el escenario que nunca se ha visto

XM, el administrador del mercado de energía mayorista, revisó otra vez su previsión de las reservas hídricas. El resultado es el más bajo del que se tenga registro. En el segundo trimestre de 2027 las reservas del Sistema Interconectado Nacional caerían a un mínimo de 15,7%, mientras la generación térmica se mantendría en máximos durante 10 meses seguidos. Para dimensionar el dato hay que recordar que durante el Niño de 2023-2024 los embalses llegaron a cerca de 27%, según estimaciones de Sandra Fonseca, exdirectora de Asoenergía. XM detalló que varios de los principales embalses del país operarían en valores en los que nunca lo han hecho, “lo cual muestra un riesgo para la atención confiable y segura de la demanda eléctrica del sistema ante la incertidumbre en la producción hidráulica de las plantas en dichos niveles”. Los casos que más preocupan son Guatapé y Guavio. Ambos operarían por debajo del mínimo histórico de los últimos 20 años y rozarían sus mínimos operativos.

Con corte al 9 de septiembre, cuatro embalses del SIN están por debajo de la mitad de su capacidad: -Alto Anchicayá: 4,19% -Porce II: 35,2% -Prado: 36,68% -Riogrande 2: 48,97%

La Creg ya prendió la alarma por El Niño

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, activó mediante la Circular 343 el periodo de riesgo de desabastecimiento. La medida fija un mínimo de 97 GWh diarios de generación térmica para preservar las reservas hidráulicas de cara al próximo periodo seco. “El administrador del mercado recomienda elevar la generación térmica de 65-71 GWh/día a cerca de 95 GWh/día y hasta 100 GWh/día durante varios meses bajo escenarios hidrológicos deficitarios”, explicó Cabrales. En otras palabras, el país va a quemar más gas y más combustibles líquidos para no tocar el agua de los embalses, entonce, eso cuesta. En contexto: Ahorre o pague más: así es el Plan Energía YA con el que De la Espriella busca enfrentar El Niño

El Niño ya se metió en la canasta familiar

El clima lleva meses presionando los precios, pero ahora amenaza con golpear más duro. Después de que las lluvias del primer semestre dejaron su huella en el IPC, las familias deben prepararse para el segundo impacto. Según cálculos de Anif, basados en el efecto económico de los eventos anteriores, la inflación ya no cerraría el año en 6,6% sino que se aceleraría hasta 7,3%. Un nivel no visto desde marzo de 2024. José Ignacio López, presidente del centro de pensamiento, explicó el ajuste así: “En nuestras proyecciones de inflación, incorporamos la sorpresa de agosto y tuvimos que revisar al alza nuestro pronóstico. Pero la noticia es que, si sumamos el efecto que calculamos del fenómeno de El Niño, encontramos que el IPC llegaría hasta 7,3%, que no necesariamente se alcanzaría a final de año porque no conocemos los tiempos de efecto”.

El peso viene sobre todo de la división de alimentos. Anif revisó los tres eventos más fuertes de El Niño (1986-1988, 1997-1998 y 2014-2016), con una duración promedio de 18 meses. En esos periodos los precios de la comida subieron entre 6,2% y 9,9% por encima del nivel general. El Niño más reciente encareció la comida casi 10%. Con ese antecedente, López hizo la cuenta: “En una cuenta de servilleta fácil, estaríamos hablando de que esto podría acelerar la inflación de alimentos hasta 16%. Desafortunadamente, este IPC es el más regresivo porque recordemos que la canasta de consumo de los hogares de bajos ingresos tiene una mayor proporción de alimentos”. Cerca del 19% de la canasta de consumo está comprometida por el fenómeno. Los productos que más sentirían el choque son perecederos como yuca, azúcar, pescado, carne, plátano, leche, papa, zanahoria y frutas frescas. ¿Y no se puede importar para tapar el hueco? López responde: “No es simplemente decir ‘vamos a importar alimentos’. En algunas categorías puede funcionar, pero en otras no es tan fácil porque son más de economía local. La sustitución no es clara”.

El Niño también deja rezago económico, según las estimaciones de Anif, los eventos históricos y fuertes provocaron caídas de 0,56 puntos porcentuales en el crecimiento del sector agro y de 0,47 puntos porcentuales en el energético. “Aunque vemos que en el primer semestre tuvimos unos meses de amplio crecimiento, hemos sido cautos porque sabemos que, si el fenómeno se empieza a percibir de manera evidente en la economía, como ya lo estamos experimentando, vamos a tener ese choque negativo de crecimiento”, señaló López.

La factura de la luz, la otra vía de presión

La segunda vía de presión llega por los precios de la energía. El país sigue dependiendo de la generación hidroeléctrica y, en sequía, de la térmica. “Ese mix es el que nos permite superar este fenómeno. Pero hoy en día sabemos que nos toma en una posición mucho más débil porque no tenemos suficiente gas y estamos dependiendo del gas importado”, apuntó López. Las tarifas del usuario final todavía no reflejan el golpe, porque están amarradas a contratos de largo plazo. Pero el termómetro del mercado ya se movió, el aumento acumulado de los precios en bolsa en lo corrido del año supera el 20%. Siga leyendo: El Niño alcanzará un punto crítico y llegará hasta febrero: pronóstico de la OMM, países afectados y consecuencias

Qué recomienda el Ideam