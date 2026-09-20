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El fenómeno de El Niño amenaza la oferta y los precios de la leche

La sequía por el fenómeno climático presionaría los costos al productor y del alimento, mientras se evidencia una moderación del consumo.

  • La sequía amenaza la producción de leche en varias regiones de Colombia, mientras el precio al productor aumenta y la industria enfrenta mayores retos para sostener sus márgenes. FOTO Juan Antonio Sánchez
    La sequía amenaza la producción de leche en varias regiones de Colombia, mientras el precio al productor aumenta y la industria enfrenta mayores retos para sostener sus márgenes. FOTO Juan Antonio Sánchez
El Colombiano
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hace 30 minutos
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La cadena láctea enfrenta señales que podrían presionar sus costos y limitar el consumo. Las ventas reales pierden fuerza, el acopio formal se mantiene casi estable, el precio al productor sube y la sequía por el fenómeno de El Niño amenaza la oferta en varias regiones. La industria deberá ajustar compras, portafolios y precios sin deteriorar sus márgenes.

Según la dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, a cargo de Laura Clavijo, la industria de elaboración de productos lácteos recuperó dinamismo en 2025, cuando sus ventas reales crecieron 7,4%. Sin embargo, el ritmo se moderó en este 2026: en el acumulado a junio el avance fue de apenas 1,4%, aunque junio mostró una variación anual de 4,4%.

Entérese: Colombia elevó el consumo de leche a 167 litros por habitante, según Asoleche

Para Bancolombia, esta dinámica, junto con el aumento de las importaciones y de los precios al consumidor, puede intensificar la competencia entre marcas y categorías. La industria deberá equilibrar sus estrategias comerciales con la protección de los márgenes.

Acopio con estabilidad

El acopio nacional de leche cruda alcanzó 3.449 millones de litros en 2025, con un crecimiento de 2,7%. A junio de 2026 acumuló 1.724 millones de litros, una disminución de 0,5% frente al mismo periodo del año anterior.

Para la industria formal, el menor desempeño de algunas zonas puede encarecer la recolección, aumentar la competencia por leche cruda y modificar la mezcla de abastecimiento, especialmente cuando el inventario se ajusta y deja menos margen operativo.

Por su parte, el precio nacional de la leche cruda al productor con bonificación voluntaria promedió $2.035 por litro en 2025. Entre enero y junio de 2026 subió a $2.125, un incremento de 6,9% anual.

El aumento ocurre mientras el alimento balanceado permanece contenido: en junio subió apenas 0,4%. Para el ganadero, esto puede recomponer el margen si la productividad se mantiene. Para la industria, supone administrar el costo de compra en un mercado de demanda lenta.

A esta presión se suma el comportamiento de los precios al consumidor. Entre enero y junio de 2026, el IPC de la leche aumentó 7,5%; el de los derivados, 8,1%; el de los quesos, 7,7%, y el de la mantequilla, 9,1%.

La inflación reduce el espacio para que el consumo siga creciendo. Los hogares pueden comprar menores cantidades, cambiar de marca, sustituir formatos o concentrar sus compras en productos esenciales.

Para las empresas, el reto será sostener la rotación sin deteriorar el margen, con portafolios segmentados y una gestión que diferencie productos de volumen y de mayor valor agregado.

Sequía amenaza producción

El riesgo climático adquiere peso al revisar la reciente Encuesta Analac sobre el Fenómeno de El Niño, que busca radiografiar a los productores y definir acciones frente a las fuertes variaciones climáticas previstas.

“Son desafíos que requieren acciones y no dan espera”, aseguró Daniela España, presidenta de Analac.

Una experiencia anterior muestra la magnitud del riesgo: 87% reportó disminuciones en la producción de leche durante El Niño o sequías; 85% reducciones en el agua y 83% afectaciones en el forraje.

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El impacto también se refleja en la producción: 77% reportó disminuciones de entre 10% y más de 30% durante El Niño o sequías. Una caída así podría reducir la oferta de leche cruda y presionar el abastecimiento formal.

El agua es otro punto crítico. Solo 20% indicó disponer de una fuente permanente durante todo el año. Otro 40% señaló que disminuyó durante la época seca, aunque continuó abasteciendo; 24% afirmó que disminuyó considerablemente y 16% indicó que se secó completamente durante sequías anteriores.

Ante una sequía prolongada, las necesidades más urgentes identificadas por los productores se concentran en alimentación y suplementación, producción y conservación de forrajes, y almacenamiento y acceso al agua.

Analac advierte que las soluciones deben considerar las condiciones de cada finca, su disponibilidad de agua y su nivel de tecnificación.

Cofinanciación de soluciones

La encuesta evidencia disposición para participar en soluciones. El 83% manifestó capacidad para aportar una contrapartida en esquemas de cofinanciación y 60% estaría dispuesto a desarrollar soluciones conjuntas con otros productores para reducir costos.

Estos datos plantean inversiones focalizadas según las necesidades de cada finca. El desafío es anticipar las afectaciones antes de que la menor disponibilidad de agua y forraje reduzca la producción.

La presión sobre la cadena no dependería solo del precio al ganadero: también podrían subir los costos de recolección y abastecimiento en las regiones afectadas, mientras la inflación limita la demanda.

Por ahora, las cifras muestran una cadena activa, pero con señales distintas según el eslabón y el territorio. Las ventas avanzan poco, el acopio formal retrocede levemente, el precio al productor aumenta y el consumo enfrenta una inflación elevada en leche y derivados. El clima será determinante para saber si estas presiones permanecen contenidas o llegan con más fuerza a los precios de la leche y sus derivados en Colombia.

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