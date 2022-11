“Todavía las usan. Hace poco llegaron unas muchachas y me pidieron las más peludas que tuviera. Se las mostré y las compraron”, narró don Freddy Restrepo, el dueño del Almacén y Calzado Tolú, nombre que lleva este sexagenario local.

Don Freddy es uno de los comerciantes más conocidos del sector y ha sido testigo de la transformación en los alrededores. Él llego con tan solo 14 años al negocio para encargarse de mantener las vitrinas impecables. Y aunque no lo tenía en sus planes, con el tiempo se convirtió en el dueño del aviso.

Del barrio al comercio

Oriundo del barrio Aranjuez, fue el segundo de nueve hermanos y no pudo dedicarse a estudiar porque la situación económica de su familia no lo permitía.

Su padre era policía y conocía al propietario de Calzado Tolú. Por eso le dieron empleo en la tienda siendo apenas un adolescente. Su tarea consistía en limpiar las estanterías y el calzado de las vitrinas. El jefe era estricto y las jornadas eran extensas: abrían a las 6:00 de la mañana y cerraban a la medianoche.

En esa época, más o menos 1974, El Pedrero era el lugar más concurrido para la compra de abarrotes en la capital antioqueña. Todo ese movimiento alimentaba el comercio aledaño y los clientes nunca faltaban para los almacenes de calzado.

Según recuerda don Freddy, el tramo de Carabobo en el que se ubica su tienda, albergaba cerca de 50 almacenes dedicados a la venta de zapatos, todos de fabricación nacional. Esos fueron los años de la bonanza zapatera en Antioquia y los proveedores locales abundaban.

Mientras tanto, él aprendía cómo abordar a un potencial comprador y cómo atenderlo. Con el pasar de los días, desarrolló esa intuición y ascendió al cargo de vendedor, un oficio en el que entendió que un buen comerciante nunca juzga el poder adquisitivo de un cliente por su atuendo.

“No se debe menospreciar a nadie porque uno no sabe quién le va comprar. La gente cree que el que está emperifollado compra más fácil que el que viene en sandalias, pero se equivocan. Hace años entró un señor descalzo, nadie lo atendía y yo me dí el gusto de atenderlo: me compró seis chaquetas, seis pantalones y seis camisas”, relató.

Más adelante, aprendió a manejar la caja registradora y fue así que, a los 25 años, comenzó a administrar el local, y tenía que esmerarse con las cuentas porque el dueño no toleraba las imprecisiones.

Hora de emprender

Aunque el negocio marchaba bien, el fundador de Calzado Tolú tomo la decisión de venderlo y puso un aviso en la calle para buscar comprador. Don Freddy temía por su suerte y la de sus compañeros si la tienda pasaba a manos de otra persona, por eso, se ingenió la manera de persuadir al propietario sin comunicarse directamente con él.

“Cuando el dueño se iba, nosotros le volteábamos el aviso de venta. Entonces, al ver que no podía vender, me dijo: Freddy, ¿usted tiene plata en el banco? No señor, le respondí. ¿Usted no tiene ahorros? No, yo me gano un mínimo, a mi no me alcanza para ahorrar”, así detalló el momento en el que le propusieron quedarse con la tienda.